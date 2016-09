Leserinnlegg: At cannabis setter seg i fettlaget og påvirker en over tid, er en seiglivet myte; cannabis gir ingen påvirkning utover 12 timer og i forma av annen bakrus ingen ettervirkninger utover 24 timer. Abstinensene ved slutt etter regelmessig bruk er dessuten kortvarige og milde.

Mytene stammer fra en kontroversiell figur, Thomas Lundqvist, en svenske som ikke har akseptert at hans påstander ikke støttes av nyere forskning.

Psykoser

Regelmessig cannabisbruk kan ha en negativ innvirkning på konsentrasjon og innlæring. Dette er imidlertid reversibelt, og har ingen ting med stoffer i fettet å gjøre. Etter noen uker med redusert bruk er det tilbake til normalen; en som har hatt problemer med cannabis, sitter igjen med langt mindre skader enn en tidligere alkoholiker.

Og i motsetning til hva mediene gir inntrykk av, er risikoen for psykose blant cannabisbrukere lav, og en årsakssammenheng er ikke påvist.

Alkohol mye verre

Om vi ser på gjeldende forskning, har cannabisbrukere dobbel risiko for psykose sammenliknet med andre; alkoholmisbruk hos menn er derimot forbundet med åttedobbel risiko for psykose (se også her), uten at vi ser store overskrifter om dette.