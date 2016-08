Seks av de syv Choice-hotellene i Stavanger taper for tiden penger, ifølge Dagens Næringsliv. Aftenbladet melder at både KLM og BA reduserer rutetilbudet på grunn av sviktende passasjertall. Samtidig bevilger formannskapet 200.000 kroner for at Greater Stavanger skal arbeide for å få flere direkte flyruter til Stavanger.

Les også KLM og BA reduserer på Sola

En sjekk på Avinors nettsider viser at det allerede er direkteforbindelse til 24 byer i utlandet fra flyplassen på Sola. Direkterutene går blant annet til London, Amsterdam, Berlin, København, Stockholm, Aberdeen, Warszawa, Praha, Reykjavik og Vilnius. Fra noen av disse knutepunktene, som Amsterdam, London og København kan vi nå svært mange av verdens andre storbyer direkte.

Klarer seg med halvparten

Litt Google-research knyttet til det regionale flytilbudets påståtte utilstrekkelighet, nå sett i en internasjonal sammenheng, viser at for eksempel Århus i Danmark, en byregion det er naturlig å sammenlikne seg med, har ti utenlandsruter. Mindre enn halvparten av Stavanger altså. Lufthavnens nettside fastslår likevel med stor selvtillit at Århus er første parkett til resten av verden, bare ett kort strekk fra direkteforbindelser til 700 destinasjoner, som kan nås fra storbyene Århus har direkteruter til, eksempelvis København, Stockholm, Oslo og London.

De danske kremmerne klarer seg altså med vesentlig færre direkteruter enn oss. Er de treige heimfødinger? Brenner de inne med store lagre av varer og verdifulle idéer som de ikke får ut på markedet? Eller er de bare er kostnadsbevisste og effektive?

Ny virkelighet

Det står ikke til troende at vi ikke skal kunne ha et velfungerende og formålstjenlig samkvem med omverden med 24 utenlandsruter daglig fra en by på Stavangers størrelse.

Mye kan derfor tyde på at det hel- og halvoffentlige byråkratiet i og rundt Stavanger som politikerne lener seg på i denne saken, har hengt seg opp i gammelt spor fra den gang oljeprisen var 100 dollar eller deromkring. Muligens er også problemet at få her i regionen egentlig har tatt innover seg at vi er inne i ny tid. At det framover vil handle mer om å pine korn av auren, som Garborg formulerte det, enn å drikke bobler i loungen til SAS.

Sa noen Smartby?

Det er mildt sagt et paradoks at en by som tar mål av seg til å bli ledende på digitalisering, smarte og framtidsrettede løsninger ikke har mer kreative idéer å by på enn ytterligere økning av flytrafikken i en tid der reduksjon av klimautslipp er en av klodens mest akutte utfordringer.

Man kan i dag ta en master ved noen av verdens mest prestisjefylte universiteter ved å sitte hjemme med PC-en eller Mac-en. Da må Stavanger-regionen kunne klare seg med 24 flyruter til utlandet daglig.

Som skattebetaler skulle jeg likt å fått en kost/nytte-vurdering av reisebudsjettene til regionens hel- og halvoffentlige byråkrati vurdert opp mot verdiskapningen i denne reisevirksomheten. Jeg tillater meg å tvile på lønnsomheten.

Stavanger-politikernes prioritering av flere flyruter i en tid med regional lavkonjuktur og global klimakrise framstår som mildt sagt underlig.