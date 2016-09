Eg sendte for nokre år sidan eit julekort til vegdirektør Terje Moe Gustavsen. Her skreiv eg noko slik som dette:

«Mine ynskjer for jula og det nye året:

Fred på jorda. Slutt på fattigdom. Løyse klimakrisa. Ein fleksibel bruk av Statens vegvesen sine skiltreglar.

Ps. Ser at punkt 1-3 nok er langt lettare å løysa enn punkt 4.»

Vegdirektøren tok dette med godt humør, og eg ser ikkje vekk frå at han er samd med meg.

Dårleg utsikt for Utsikten

I 2006 vart E39 i Kvinesdal i Vest-Agder lagt om. Bilistane fekk ein kortare og tryggare tur. For Utsikten hotell, som ligg ved «gamlevegen», ga omlegginga både nye moglegheiter og utfordringar. Dei skulle ikkje lengre ha trafikken og kundane dundrande forbi hotelltrappa. Hotellet og Kvinesdal kommune meinte dette kunne løysas med god skilting frå den nye vegen. Kommunen og Innovasjon Noreg løyvde pengar til å etablere eit kultursenter i samband med hotellet. Dette skulle gjera at konsekvensane av vegomlegginga vart mindre for det lokale næringslivet.

Så lett skulle det visa seg at det ikkje var. Hotellet låg nemleg nokre kilometer for langt unna E39 til at det kunne skiltast meinte Statens vegvesen. Slik var reglane. Det var stort lokalt engasjement for å få opp eit skilt. Men svaret frå Statens vegvesen var nei, nei og nei. Det var i strid med handboka om skilting.

Den sunne fornufta og dei gode praktiske løysingane har stadig dårlegare kår.

Reglane har forrang

Dette er etter mi meinig eit døme på byråkratiseringa av samfunnet. Reglane har forrang. Det er ikkje rom for byråkratane til å stilla spørsmålet: «Er det fornuftig å setja opp eit skilt som fortel bilistane om hotellet?» Det var heller ingen som stilte spørsmålet: «Vil eit skilt gå utover trafikktryggleiken?» Det var ikkje naudsynt fordi reglane gav jo svaret.

Den sunne fornufta og dei gode praktiske løysingane har stadig dårlegare kår. Byråkrati er vorte ei styreform, og byråkratiet er no ute av kontroll. Me må difor ta makta attende. Me treng ikkje reglar for alt. Me treng meir sunn fornuft og mindre handbøker, retningslinjer og forskrifter. Folk flest er utstyrte med sunn fornuft. Om ikkje denne sunne fornufta vert speila i den offentlege myndigheitsutøvinga vil det over tid svekka folks tillit til systemet.

Eg meiner den norske forvaltninga består av mykje dyktige menneskjer. Det er difor ikkje den enkelte byråkrat som har skulda for det uføre me er hamna i. Eg trur mange byråkrater kjenner på dette stadige presset om auka rapportering og kontroll og eit stadig meir finmaska, millimeterpresist regelverk. Det er vorte viktigare å gjera Riksrevisoren og andre kontrollorgan nøgde, enn å gjera kvardagen enklare og betre for folk.

Denne forskinga skal kosta 200.000 kroner. Det er mest så det er vanskeleg å finne ord.

Mykje kunne vore spart

Korleis det gjekk med skiltet i Kvinesdal? Skiltet er oppe som eit prøveprosjekt. Det er mogleg fordi kommunen er med på eit pilotprosjekt der ein kan skilte sjølv om det som det vert skilta til ligg lengre unna enn regelverket opnar for. Samstundes med at skiltet vart sett opp, vart det løyvd pengar til eit forskingsprosjekt for å sjå på kva konsekvensar skiltinga har. Denne forskinga skal kosta 200.000 kroner. Det er mest så det er vanskeleg å finne ord.

Tenk om det i 2006 var nokon frå Statens vegvesen som tok ansvar for å finne ei leveleg løysing saman med kommunen. Då kunne dei sette seg ned rundt eit bord og blitt samde om ei felles løysing med ei gong. Samfunnet hadde spart hundretusenvis av kroner i sakshandsaming, Utsikten Hotell hadde truleg tent nokre millionar kroner meir i desse åra på grunn av fleire gjester.

Soga om skiltet til Utsikten er ikkje over. Den ansvarlege for evalueringa i Agderforskning sa i sommar til avisa Agder: «Foreløpig ser det ut til at bare de som er på jakt etter et hotell legger merke til skiltet… jeg tror ikke veivesenet er interessert i å ha oppe et ulovlig skilt som folk ikke legger merke til.»

Eg kan heller ikkje hugsa skiltet frå førre gong eg køyrde forbi. Men det er vel ingen stor skade skjedd om dei av oss som berre skal heim raskast mogleg, ikkje hugsar skiltet. Slike vurderingar må diverre vike når Agderforskning kjem med sin spørjeskjema til 200.000 kroner.