Man kan sitte hjemme og være fortvilet over at flertallet av partier øker bompengenivået. Eller man kan møte opp i valglokalet og støtte det ene partiet som kjemper mot bompengene, og som vinner frem selv om vi er i mindretall.

Betydelig kostnad

Kommunene på Nord-Jæren har ønsket flere bompengeringer i regionen. Det skaper naturligvis stort engasjement. Som brynebu vet jeg godt hvordan flere bomstasjoner vil ramme privatøkonomien til mange familier. Bor man innenfor en bomring og jobber innenfor en annen, kan kostnadene bli betydelig.

Jeg har fått mange henvendelser om saken. Folk vet jeg er kritisk til bompenger. Frp og jeg har gått til valg for å kutte bompenger. Frp har forsøkt å stoppe bompengene i alle kommunene, men velgerne ga flertall til partiene som vil ha bompengene.

Mange har likevel håpet at Frp i regjering skal overstyre flertallet i kommunene og i Stortinget. Så privilegert er jeg ikke. Bomringene er resultatet av ønskene fra lokalpolitikerne på Nord-Jæren, et ønske som har støtte fra stortingsflertallet.

Enkelte av mine politiske motstandere vil kanskje bli sinte nå, og si at Frp kunne bare bevilget ekstra penger i regjering, så hadde man sluppet bompenger. Fakta er at regjeringen har flere ganger forsøkt å kutte bompenger, men da opplever vi ofte at stortingsflertallet sier nei takk. De stopper våre bompengekutt, for deretter klage i mediene på at Frp ikke har kuttet. Dersom Ap, SV og Sp, med flere, mener staten kunne fjernet bompengene på Nord-Jæren, hvorfor stemmer da deres egne stortingsrepresentanter imot regjeringens forslag om bompengekutt?

Nå vinner vi

Men Frp taper ikke alle kamper. Langt ifra. I opposisjon kjempet vi og tapte, hver gang. I regjering kjemper vi, og nå vinner vi, selv om vi er i mindretall. Det er færre bomstasjoner nå enn det rød-grønn regjering hadde planlagt. Takstene er lavere mange steder. Og vi er i gang med en reform hvor over 40 bomprosjekt får tilbud om økte statlige bevilgninger dersom de kutter takstene. Det betyr blant annet lavere takst på Ryfast og Rogfast. På sistnevnte alene vil bilistene spare rundt 1,6 milliarder kroner i bompenger på grunn av vår politikk. Det er ett-tusen-seks-hundre-millioner-kroner mindre i bompenger – fordi Frp sitter i regjering. Rød-grønn side ville ikke gi denne rabatten, men gjennom tøffe forhandlinger har regjeringen fått KrF og Venstres støtte. Derfor sitter Frp fortsatt i regjering. Fordi vi ville tapt slike kamper i opposisjon.

La meg i tillegg nevne at med borgerlig stortingsflertall har staten kraftig økt bidraget til utvikling av gode kollektivløsninger i regionen. Vi skal dekke halvparten av investeringskostnadene ved utvikling av Bussveien. Vi bruker store midler til å oppgradere jernbanetilbudet, både vedlikehold av infrastruktur og flere avganger. Rogaland får en god vekst i statlige midler til infrastruktursatsingen. Det påhviler politikerne å ta hensyn til folks privatøkonomi samtidig.