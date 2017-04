Då Herakles drog mot dødsriket til Hades, måtte han kryssa elva Styx, som skilde vår verd frå dei døde si verd. I motsetning til kva dei fleste trur, tok han ferja over. Då betalte han bompengar. Dei gamle grekarane pleidde å legga ein mynt i munnen på dei døde så dei hadde råd til å betala Karon, ferjeguden. – Ifølge Alexander Kielland er me alle like i døden. Ifølge grekarane må me betala bompengar der også.

Trass profetiar om innskrenka fridom, omsynslause politikarar og framtidsdystopiar à la Orwell: Heimbyen min, Stavanger, må snart forstå at bomringar er ein eldgamal tradisjon.

Seinare hadde vikingane litt meir mafialiknande ordningar på ting.

Ulike ordningar

For 2700 år sidan fanst det éin «motorveg» i verda, den gjekk mellom Susa og Babylon. Ein handelsmann på denne tida som ikkje ville betala for å bruka vegen, kunne vente seg kreative straffar frå den nyassyriske statsmakta. Du kunne sjølvsagt ta andre handelsruter, men då som no, tid er pengar.

Aristoteles noterte seg også i si tid nokre kvasse ord om arabiske vegskattar. Det var ikkje noko greiare i nord. Kryssa du Alpane, kunne du banna på at germanske stammar stod klare i fjellpassa for å krevja ein slant av deg. Kvifor? Dei drap rovdyr og jaga bort ranarar. Heller ein mynt fattigare, enn ein svalten ulv rikare.

Seinare hadde vikingane litt meir mafialiknande ordningar på ting. Britane og franskmenna betalte danegjeld mot at vikingar gav dei skydd, og ikkje plyndra dei.

I bilens hundreår, 1900-talet, var Italienarane først ute med å krevja motorvegavgift i 1924.

Betaling for infrastruktur

I mellomalderen byrja bompengeløysinga verkeleg å skipe seg. I Europa fann dei ut at bruer var ein stor kostnad, og dei måtte krevje inn finansiering for å halde ved like desse. Brustein la seg sjeldan sjølv, og i England kunne bompengeinnkrevjinga nokre gongar øydelegga monaleg for handelsverksemda i byane.

Noko av det mest freidige må vere danskane som oppretta Øresundstollen i 1427. Alle skuter på veg mot Austersjøen måtte ut med ei avgift for å få segle vidare. Då nokre skipparar prøvde seg på omvegen via Storebælt eller Lillebælt, oppretta rikshovmeisteren flaggbatteri ved desse sunda også.

I Wien reiste dei ein mur for å halda stand mot osmanske åtak på 1800-talet. Byen kravde «Liniengeld» kvar gong du passerte muren, til stor harme frå kjøpmenn og kammerherrar. Dette må vera verdas første bomring.

I bilens hundreår, 1900-talet, var italienarane først ute med å krevja motorvegavgift i 1924. Hellas, Spania, Frankrike og Portugal følgde etter. Kvifor må alltid den reisande svi?

Eit gamalt prinsipp ligg til grunn: Det er vanleg at den som tar i bruk ei teneste, betalar for den.

Sure pengar, men naudsynte

Persarane var driftige handelsfolk og det var semje om at Susa–Babylon-ruta måtte finansierast av økonomiske grunnar. Utan ein rask veg mellom byane ville handelen gå ned. Ferda over fjellpassa i Alpane var ei smertefri reise så lenge germanarane hadde kontroll. Sjølv i Wien, bomringens årestad, var det betre å finansiera ein mur enn å la osmanane erobra byen. Danskekongen blei mindre avhengig av aristokratane så lenge han hadde Øresundstollen, og han kunne jakta på sjørøvarar. Ikkje minst finansierte Øresundstollen kampen mot «Den tyske orden» som var i ferd med å få eit gigantisk hegemoni i Austersjøen.

Kva hadde desse avgiftene til felles? Det var sure pengar, men heilt naudsynte fordi alternativet var uaktuelt. Eit gamalt prinsipp ligg til grunn: Det er vanleg at den som tar i bruk ei teneste, betalar for den. Ein smed som aldri tok i bruk Susa–Babylon-ruta, betalte heller aldri for det.

Den britiske «Turnpike Act» blei innført i 1707 under idéen om at den reisande skal bidra økonomisk til vegar sånn at byrda ikkje blir lagt på lokalsamfunnet åleine. I viktoriatida hadde jernbanen tatt over for mykje av transporten, og bomstasjonane blei lagde ned, til stor jubel frå innbyggjarane. På 1900-talet blomstra desse opp igjen i ny drakt når massebilismen skaut fart.

Førre hundreår bør sjåast på som eit unntak for bilismen, og du må rekna med meir bompengar og avgifter i framtida.

Den store vegbygginga

1900-talet blei spesielt for bilen. Marshallplanen etter krigen sende Vest-Europa og USA inn i ei velstandsauke av rang, me fekk meir pengar mellom nevane. Saman med dei massive samleband-fabrikkane blei bilen tilgjengeleg for alle. Ingen land, utanom USA, hadde eit vegnett dimensjonert for den trafikken som kom rullande. Bilar var jo for dei rike få, men på eit tidspunkt byrja me å seie at det å køyra bil var ein menneskerett. Sidan 1960-talet har derfor også vegpolitikk vore ein stadig verkebyll for politikarar.

Førre hundreår bør sjåast på som eit unntak for bilismen, og du må rekna med meir bompengar og avgifter i framtida. Å køyra bil er ikkje så fritt som du vil at det skal vera. Dessutan, frå eit historisk perspektiv, treng du ikkje stoppa pressa fordi det kjem ein ny bomstasjon her og der. Stavanger er berre litt seint ute med å innføra normalen.

Monarkar og politikarar har i uminnelege tider prøvd å krevja inn skatt på ein måte som gjer at folk ikkje fer i harnisk. Det er ein god del nordmenn som ikkje vil finansiera meir bilisme no, og med bomringar kan dei sleppa det. Det finst òg døme på solide vegar som blei bygde fort, billeg og utan nemneverdig mykje bomstasjonar i dag: A7 ut frå Marseille i Frankrike, bygd av Nazi-Tyskland.