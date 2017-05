Stavanger Aftenblad har i en serie reportasjer den siste uken avslørt aldeles umenneskelige forhold i et lokalt bokollektiv for psykisk syke med rusproblemer (Aftenbladets magasin 20. mai). Vi har blitt vist bilder av tilgrisede rom fylt til randen av rot og skitt, rom som minner mer om søppelplasser enn om boliger. Boforhold ingen skulle måtte leve i. Hvordan kan det ha seg at noen mennesker må bo som dette i et rikt og veldrevet land som vårt?

De horrible forholdene i bokollektivet i Stavanger er ikke beboernes, men politikernes ansvar.

Myndighetenes ansvar

Disse boligene er ikke beboernes ansvar. For i disse boligene bor det mennesker som på grunn av psykisk sykdom og rusmisbruk ikke er i stand til å ivareta seg selv. De uverdige forholdene disse menneskene lever under, er derfor myndighetenes ansvar. I Norge har vi tradisjon for at samfunnet stiller opp når et individ ikke er i stand til å ta vare på seg selv, dessverre gjelder ikke denne ansvarsfordelingen lenger for mennesker som sliter både med rus og psykose. Boforholdene som rapporteres i Aftenbladet er det graverende resultatet av styresmaktenes manglende vilje til å bruke tvang i behandling av rus og psykose. De horrible forholdene i bokollektivet i Stavanger er med andre ord ikke beboernes, men politikernes ansvar.

Bruk av tvang

Dette er et velkjent faktum: Mennesker som sliter med psykose og rus vil svært ofte ikke være i stand til å ivareta seg selv. Da må noen andre gjøre det, og den eneste måten å få dette til på er gjennom bruk av tvang. Tvangen skal i slike saker ha to hensikter:

Holde pasienten mest mulig rusfri Sørge for at man får stabil antipsykotisk behandling.

Når man så har disse to faktorene på plass, vil pasientene gradvis bli i stand til å ta mer og bedre ansvar for eget liv, og etter hvert evne å delta i frivillig behandling – som f.eks. samtaleterapi eller rehabiliterende tiltak.

Politikerne i Norge har bestemt at bruken av tvang skal reduseres for enhver pris, som om det ikke lenger fantes mennesker som ikke er i stand til å ta vare på seg selv. Problemet i forhold til denne pasientgruppen er dessverre ikke at vi bruker for mye, men tvert i mot at vi bruker for lite tvang – at vi som samfunn lar mennesker, som ved hjelp av kyndig behandling kunne ha levd innholdsrike liv, går til grunne.

Forholdene i bokollektivet som er omtalt, er en skam ikke bare for helsevesenet, men for sosialdemokratiet.

Det er en skam

I noen land som f.eks. USA og Danmark er ca. 50 prosent av uteliggerne enten aktivt psykotiske eller har nylig vært det. Det er en direkte følge av myndighetenes manglende vilje til å bruke ressurser på denne pasientgruppen. I Norge har vi heldigvis få uteliggere med psykiske lidelser, vi har i stedet opprettet bofellesskap betalt av det offentlige. Men så lenge man ikke får lov til å bruke tvang som ivaretar pasientens reelle behov, går det slik vi har sett i Aftenbladets reportasjer. Forholdene i bokollektivet som er omtalt, er en skam ikke bare for helsevesenet, men for sosialdemokratiet.

Verdig liv

I et rikt og velfungerende demokrati bør ingen av oss finne oss i at noen av våre medmennesker går til grunne på denne måten, i alle fall ikke så lenge det finnes noe å gjøre for å bedre situasjonen. Og i dette tilfellet er resepten relativt enkel; bruk tvang på en god måte, og gi disse menneskene et verdig liv.