Lederen i Stavanger Aftenblad 23. mars forsvarer hold av høner i bur fordi det også er velferdsutfordringer hos "frittgående" høner. Istedenfor å konkludere med at buregg er positivt fordi andre driftsformer også innebærer utfordringer, burde avisen sette spørsmålstegn ved om det i det hele tatt er greit å utsette høner for et liv i intensiv eggproduksjon – uansett driftsform.

Forskjellen på høners liv slik det var ment fra naturens side, hvor de lever i små flokker med sterke sosiale bånd, og deres liv i norsk eggproduksjon, er stor. I burhold lever hønene på et areal tilsvarende et A4-ark, hvor essensielle behov, som det å kunne strekke på vingene, blir tatt fra dem. Andre driftsformer er en innrømmelse av burets utilstrekkelighet, men ingen innrømmelse av hønenes behov.

Får aldri oppleve sollys

I "frittgående" produksjon lever dyrene i haller med 9,5 dyr per kvadratmeter – tusenvis i samme hall. Dersom anlegget er bygget som et "aviar", betyr det at rommet har metallhyller i ulike nivåer. Hønene kan sitte på disse, men det betyr samtidig at flere høner kan stappes sammen i en hall på mindre grunnareal. Heller ikke her kan behovet for bevegelse og naturlig adferdsutøvelse tilfredsstilles, og fuglene får aldri oppleve sollys eller frisk luft. I økologisk produksjon har de har krav på uteareal 1/3 av sin livstid.

Fra naturens side er ikke hønene skapt for å legge mer enn 1-2 kull – ca 10-12 egg – i året – på samme vis som andre fugler. Men industrihønene – uansett driftsform – er avlet frem til å legge ca. ett egg per dag. Dette fører til at sykdommer som egglederbetennelse lett oppstår. Andre lidelser, som benskader, leversykdom og adferdsforstyrrelser, er også vanlig for industrihøner. En høne fra eggproduksjon lever sjeldent i mer enn tre år, selv om hun skulle kunne bli ti.

Ta avstand

Hannkyllinger blir kvernet i hjel levende kun én dag gamle fordi de ikke er "til nytte" i produksjonen. Den intensive produksjonen har sin pris uansett driftsform, og NOAH oppfordrer derfor til å ta avstand fra eggindustrien.