I Aftenbladet 16. mai hevder Øyvind Kind Robertsen i Juvente at Jonas Vikingstad i Civita sine påstander (Aftenbladet 13. mai) om cannabis ikke er riktige.

Unyansert

Imidlertid fremfører Robertsen selv argumentasjon han antakelig vet er unyansert, i sitt tilsvar. Cannabisdebatten er blitt en repetisjon av propaganda fra begge sider, flest mulig steder.

Avholdsbevegelsen må gjerne gjenta sine påstander om at norsk ruspolitikk er vellykket til det kjedsommelige.

Allikevel vil jeg imøtegå Robertsens punkter.

Robertsen hevder at cannabis har et klart skadepotensial, og trekker frem relativt stabile tall for avhengighet. Han fremstiller det imidlertid som om det utelukkende er snakk om misère og tragedier og unnlater å fortelle at mange unge voksne faktisk har det rivende gøy når de på en ansvarlig måte bruker cannabis – akkurat som når de drikker øl eller vin med venner. De fleste som får problemer med avhengighet, slutter av seg selv senere i livet når forpliktelsene kaller, og årsakene til avhengighet er uansett nyanserte. Solid forskning viser dessuten at det ikke har skjedd noen økning i antallet som får psykiske problemer parallelt med at cannabisbruken har gått betraktelig opp. Videre er farene ved sterk cannabis kraftig overdrevet; i motsetning til alkohol, gir ikke cannabis økt virkning etter et visst inntak, og det kan heller ikke gi overdose eller akutt organskade. Man sovner, simpelthen. Økningen i antallet som søker behandling kan dessuten skyldes flere ting; at brukere blir mindre engstelige for å oppsøke helsetjenesten når avkriminalisering er i kortene, eller at de presses inn i behandling ufrivillig, er to av dem. Cannabis sine virkninger fortjener å nyanseres. Robertsen hevder at all cannabisbruk rammer andre. Det stemmer jo ikke, det er først og fremst når et familiemedlem har alvorlige rusproblemer at det går utover resten av familien. Vanlig bruk gjør ikke det. Selvsagt er ikke cannabis ufarlig i trafikken, men sjansen for å havne i en bilulykke øker forøvrig 2-3 ganger ved cannabispåvirkning, sammenliknet med 6-15 ganger ved tilsvarende alkoholpåvirkning. Det unnlater Robertsen å nevne. Robertsen hevder en økning i antallet barn som havner på akuttmottak på grunn av cannabis. Vi har gått gjennom en rekke rapporter og slike situasjoner ender heldigvis nesten alltid uten skader, nettopp fordi cannabis har så liten giftvirkning. Jo, legalisering fjerner kriminaliteten. Det sier seg selv at kriminaliteten ikke blir helt borte, men som med alkohol vil mesteparten av omsetningen selvsagt flytte seg innenfor loven på sikt. Om du kunne velge mellom en god rødvin fra polet eller utrygg smuglersprit, hva ville du valgt? Robertsons påstander om at de som bruker cannabis også drikker mer, er direkte feil. En amerikansk studie fra 2016 fant at svært få cannabisbrukere drikker alkohol når de bruker cannabis. Andre funn i Norge kan ha sammenheng både med hvordan forskningen er gjennomført og med at cannabisnytere er mer marginaliserte her enn i USA.

Intolerant og krenkende

Kampen for en ny ruspolitikk faller inn i rekken av rettighetskamper der samfunnet etter hvert vil måtte innse at man urettmessig har opptrådt intolerant og krenkende overfor en gruppe. Det er ikke uten grunn norske partier nå i overveldende grad ser ut til å lytte til FN og internasjonale menneskerettighetsgrupper, og går inn for en avkriminalisering av rusmiddelbruk.