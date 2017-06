DAB = Dum Ansvarsløs Beslutning

Iherdig lobbyvirksomhet mot kunnskapsløse politikere har ført til at FM-nettet erstattes av dab+. Beslutningen kan best beskrives som ressurssløsing og tvangsrealisering av kunstige behov.

Podcast, streaming og radiolytting via internett (en-til-en distribusjon) øker. Dette er et hovedargument mot dab+, og viser at i kringkastingssammenheng (én-til-mange-distribusjon) ville vi klart oss utmerket med FM.

Nok tomgangsprat

At FM-nettet er passé er en påstand som bare er forankret i løse luften og i noen aktørers budsjetter. Hvor mange har egentlig klaget på FM-nettet? Dab-teknologien vil gi ledige frekvensområder, og frekvenser er en knapphetsressurs. Men frigjorte frekvensområder skal fylles med mer radioskvalder som det ikke er noe dokumentert behov for. Kanskje skal vi ha en fordummende kanal i hvert øre? Det er allerede nok tomgangsprat og tilhørende musikk på FM-nettet i dag.

Kringkasterne ønsker rimeligere distribusjon. Men å installere dab+ i alle biler i Norge vil koste forbrukerne mange milliarder, og nye biler blir dyrere siden dab+ er ekstrautstyr. Millioner av hjemmeradioer må også skrotes og erstattes. Sammenlignet med slik sløsing er sytingen til f.eks. NRK skammelig. Men noen tjener godt på dette, mens forbrukerne taper. Nye, dyre radioer selges i hopetall, flere «programskapere» kan ansettes siden distribusjonskostnadene blir lavere og internettselskapene håver inn siden radiolytting via nettet øker.

Dab+ som teknologisk løsning er lite å skryte av. Digital signalbehandling har stort strømforbruk og dab+ batteriradioer må ha lademuligheter eller god tilgang på reservebatterier. Derfor er det lite trolig at dab+ vil bli installert i mobiltelefoner.

Datakomprimering medfører at lydbildet fra en digitalradio, som enten gir lyd eller null lyd, er dårligere enn i en analog radio under normalt gode mottagerforhold. Dessuten blir lydbildet dårligere jo flere dab+-kanaler som etableres, og den kan enkelt hackes.

Den endelige dekningsgraden for dab+ er fortsatt usikker, blir det dekning der folk er, eller bare der folk flest er? Sverige har skutt ned dab+, men vi må ha FM-radio i bagasjen når vi drar ut av Norge, og utlendinger må huske både kjettinger og dab+ når de kommer hit.

Dab+ vil sannsynligvis ende opp som en parentes i radiohistorien når alt går over til internett. Det tror visst også NRK, som reklamerer iherdig for lytting via internett. Sløseriet blir fullkomment når dab+-teknologien får begrenset levetid etter at FM-radioene er kastet.

Mette, late og rike

Jordens ressurser minker, og politikere må snart forholde seg til behovspyramiden på en annen måte enn i dag. Kanskje på tide å se sammenhengene mellom forbruk og klima? Det er forskjell på må ha, bør ha, kjekt å ha og idiotisk å ha. Dab+ kommer i siste kategori, og selv i et av verdens rikeste land, er det lov å tenke og handle logisk, fornuftig, bærekraftig og nøysomt. Men når vi er mette, late og rike, forsvinner tydeligvis slike tankemønstre i politikernes hoder.