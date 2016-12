Da Alf Prøysen satte opp Fuggelband

ROMJULSDRØS: Det er mange teorier om hva «fuggelband» er for noe, dette som ifølge Prøysen settes opp på julafta. En smule granskning i Hedmark-folklore viser at det kan ha skjedd cirka slik:

– The Byrds, sa’n Alf, må dere høre på, det er SJUKT bra. Han snakka til vennene om det amerikanske folkrockbandet.

– The Byrds? Å betyr det for no’? spurte folk. Engelskkunnskaper brydde dom seg lite om i Hedmark. Det var for følk i by’n som sku jåle seg til og demonstrere kulturell kapital.

– Je trur det betyr fuggel, var’e en som sa.

– Da kaller vi dem for Fuggelband! slo’n Alf fast. Han var itte vanskelig. Var’e oversettelse som sku’ tel for at folk sku’ forstå, var det grett for’n Alf, slik det hadde vøri for’n Luther. Og at Alf var en såkalt opinionsleder, var både sikkert og visst. Snart blei Fuggelband det heitaste bandet i Hedmark. Det blei en farsott, slik hadde det itte vøri siden Hans Nielsen Hauge holdt ville konventikler så taket løfta seg på låven.

For å gjøra ei kort historie lang, så hadde’n Alf kontakter over dammen og pissa oppetter no’n rygger, og trur’u itte’n greide å få Fuggelband til å komme til bygda og spelle. Og det på sjølvaste julafta!

– Å er’e du sier! sa folk. – Har dekk satt opp FUGGELBAND?

– Ja, vi har satt opp Fuggelband, svarte Alf og crewet hass kjekt.

– Og vi har vaska gølvet, og vi har børi ved, la dem til. Dugnadsånd, det hadde dem.

– Så nå sett vi oss og hvile, og puste på ei stund. Det var lokal slang for å røyke hasj.

Og julekvelden kom, Fuggelband var i storform, ‘n Alf stavra seg opp på scena og dro no’n låter sammen med dem, folk dæinsa, røyka, sloss og tylla i seg hembrent, og trur’u itte at ‘a Jordmor-Matja, full og gal, med den kortaste ministakken følk hadde sett, lurte seg i buksene hass Roger McGuinn, slik at sjølvaste Julestjerna lyste over taket der ‘a budde. Så den julafta fikk i alle fall ‘a Jordmor-Matja en skikkelig hard pakke. Siden har Roger vært det mest populære navnet i bygda.

Slik var det. Nå kan dere gå inn i romjul' LITT klokere.