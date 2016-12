Det nærmer seg ei ny julehøytid der gamle tradisjoner blir funnet fram. Maten er en viktig del av vår julefeiring. For min egen del blir det ikke ordentlig jul før svineribba med tilbehør kommer på bordet. Det er ikke bare smaken som er viktig. Det betyr også mye at ribba, potetene og grønnsakene er produsert av mine kollegaer, norske bønder som i likhet med meg sjøl legger sin ære i å produsere trygg og god kvalitetsmat til både hverdags og fest.

Det koster å produsere mat i hele Norge slik vi gjør det, men resultatet kan forbrukeren føle seg trygg på.

Ingenting er overlatt til tilfeldighetene

Den jobben bonden gjør ute på jordet og inne i fjøset gjennom flere år og ulike sesonger, er viktig for sluttproduktet som havner på våre middagstallerkener. Ingenting er overlatt til tilfeldighetene i norsk landbruk. Vi har god og streng dyrevelferd, Europas laveste antibiotikabruk og lav bruk av plantevernmidler. Det koster å produsere mat i hele Norge slik vi gjør det, men resultatet kan forbrukeren føle seg trygg på. Dessverre har det oppstått en ny juletradisjon de siste årene som utfordrer disse kvalitetene.

Dagligvarekjedenes prisdumping av enkelte matvarer like oppunder jul er ikke bare respektløst overfor maten og oss som produserer den. Den skaper også en prisforventning som ikke er heldig og som over tid vil presse prisen altfor lavt. Det koster å produsere kvalitetsmat, og dersom prisen på sluttproduktet stadig dumpes, vil prisen på råvaren til slutt bli så lav at også kvaliteten forringes.

Dagligvarekjedene er ikke alene om å fokusere på pris nå før jul. Denne førjulstida har blitt brukt til å vente på regjeringas lenge varslede jordbruksmelding. Meldinga ble lagt fram 9. desember, og den har ett overordna mål: Å produsere mer og billigere mat. Regjeringa er mer opptatt av hvor mange kilo kjøtt og hvor mange liter melk vi produserer, enn hvordan vi gjør det, og foreslår å fjerne ei rekke av ordningene som gir bonden sikkerhet og mulighet til å produsere mat på den måten vi gjør det i Norge i dag: På relativt små gårder over hele landet, med utgangspunkt i naturressursene og med en forutsigbarhet om at vi får solgt varene vi produserer.

Økt risiko

Jordbruk er ei biologisk næring med sesongmessige variasjoner i produksjonen, og det kan ta lang tid fra oppstart til inntjening. Derfor er bonden avhengig av å vite at han får omsatt varene sine langt fram i tid. Når regjeringa i jordbruksmeldinga foreslår mer sentralisering og mer kontraktsbasert produksjon av geitemelk, egg og korn, færre melkekvoteregioner og færre markedsordninger som garanterer at bonden får avsetning for varen, gir de bonden økt risiko og en svekka posisjon i verdikjeden for mat. Jeg er ikke imot endringer i norsk landbruk, men jeg er imot endringer vi ikke trenger. De endringene regjeringene foreslår, verken trenger eller ønsker vi. Regjeringas forenklings- og sentraliseringsforslag angriper bondens innflytelse over framtidig norsk matproduksjon, og tar ikke hensyn til forbrukerens krav til norsk mat. Dette er en politikk som kun tar hensyn til ideologi, ikke de reelle forholdene.

Fortsatt kvalitetsmat

Mitt ønske for jula og det nye året er at norske bønder fortsatt skal ha muligheten til å produsere trygg og god kvalitetsmat til forbrukerne. Både til julemiddagene i årene som kommer, og til måltidene de andre dagene i året.