De som påstår at kjøtt fra gressfôrede kuer bidrar til bedre matforsyning, skaper sin egen virkelighet

Politikerne klarte ikke å bli enige om Landbruksmeldingen – igjen, og behandlingen ble utsatt. Landbruksnæringen som er viktig i mange distrikter, storfekjøtt, er kontroversiell siden den samtidig skader helsen og miljøet. I motsetning til det mange tror, bidrar storfekjøtt heller ikke til bedre selvforsyning i Norge.

Ikke riktig

Flere politikere, samt husdyrforskere ved ett av Norges største universiteter (NMBU på Ås), fremstiller det slik at storfekjøtt er viktig for selvforsyning, spesielt med tanke på protein. Til og med hvis dette var sant, burde det likevel være lite relevant når rødt kjøtt er helseskadelig. Men det at beitende kuer er en effektiv måte å bruke jordarealer på, er heller ikke riktig.

De som påstår at kjøtt fra gressfôrede kuer vil bidra til bedre matforsyning i Norge, skaper sin egen virkelighet, som enten passer inn i deres eget forskningområde, storfe, eller som er noe deres velgergruppe vil høre.

Ifølge blant annet rapporten fra Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning NIBIO, gir dyrkning av grønnsaker og poteter mer næring per jordbruksareal enn gressfôrede kuer. Blant annet på grunn av den lange vinteren må gresset til storfe dyrkes på innmark, noe som beslaglegger areal som kunne brukes til dyrkning av poteter, kål og andre grønnsaker.

Lakseoppdrett kan legges ned

Tilgang på villfisken gjør at Norge er mange ganger selvforsynt med protein – også hvis man halverer fangsten. Det fanges to millioner tonn villfisk i Norge per år. Hvis man halverer fangsten, blir det et halvt kilo fisk per nordmann per dag, noe som gir 100 gram protein. Villfisken alene, også fra halvert fangst, vil altså kunne dekke nesten dobbelt så mye som dagsbehovet for protein for et menneske. (Lakseoppdrett kan dermed trygt legges ned, med tanke på matforsyning.)

Så langt er det ingen som har regnet på følgende: Hvis alt egnet dyrkbar jord kun brukes til å dyrke plantekost til menneskemat, i hvor stor grad vil norsk plantekost alene, altså frilandsgrønnsaker, korn, erter, bønner, raps og alt annet som kan dyrkes og plukkes i Norge, bidra til selvforsyning med mat? Kanskje det er noe John Georg Dale kunne bestille en rapport på.

Kilde: Sitat av seniorforsker ved NIBIO Arne Grønlund