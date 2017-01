14. desember gikk startskuddet for føljetongen om Nylund Skoles julesamling, en historie om hvordan en fjær ble til fem høns, toppet med signaturen til Norges kulturminister.

Aviser over hele landet adopterte Aftenbladets første fremstilling av saken, uten selv å sjekke fakta. Da den begynte å falle fra hverandre, valgte flere av dem, deriblant Aftenbladet, å hengi seg til latterliggjøringen av at elevene nynnet «Deilig er jorden», et kunstnerisk og dramaturgisk valg som ikke hadde noe med saken å gjøre. Salmen ble fremført i kanon som en ordløs vuggesang, og teksten hadde aldri vært vurdert.

Kjære redaksjon. Hva om Nylund-saken ikke er det dere trodde den var? Hva om den første artikkelen bunner i at folk snakker forbi hverandre, og legger ulike premisser til grunn?

Hva skjedde egentlig?

I likhet med skoler over hele landet, har driftsstyret på Nylund skole diskutert hvordan julen skal markeres. Det har vært en viktig og krevende diskusjon, særlig blant foreldrene. Skolen er forpliktet til å følge retningslinjer fra både Utdanningsdirektoratet, Stortinget og Europarådet. I forkant av et driftsstyre-møtet ble det utformet et internt notat, som innspill til en debatt. Det illustrerte hvordan julesangene kunne bli seende ut dersom man lot seg styre av frykten for å støte. I ytterste konsekvens fortrengte man hele julen.

Hva ville vi i såfall sitte igjen med? Hvordan vil vi egentlig ha det? For å synliggjøre omskrivingene ble både opprinnelig tekst og omarbeidet tekst uthevet med «gåsetegn», bold tekst og (parentes).

24. oktober vedtok driftsstyret en tredelt julemarkering, med kirkearrangement og et parallelt livsnøytralt arrangement. Tiden var for knapp til å gjennomføre to opplegg i år, og det ble bestemt at skolen skulle lage en fellessamling, samt andre juleaktiviteter, deriblant ukentlige sang-samlinger for hele skolen.

Julens budskap

Lærernes oppdrag var å lage en avslutning som samlet alle skolens elever, på tvers av kulturell og religiøs tilknytning. Hvordan kan vi snakke om julen på en måte som forener oss, uten å være utydelige og uinteressante? Og med et språk som både 1. og 7. klassinger kan relatere seg til? Vi valgte å ta utgangspunkt i «lyset», og hvordan vi kan være lys i verden. Det ga også mulighet til å fokusere på barns rettigheter og deres mulighet til å påvirke.

Flere 6. klassinger skrev tekster til temaet. En skrev om kreft og sykehusklovner, en annen om ordets kraft, og at vi alle har et ansvar for hvordan vi snakker til og om hverandre. En gruppe besøkte Johannes læringssenter og gjennomførte intervjuer med flyktninger. Deretter laget de et sterkt skuespill, basert på intervjuene og sine egne refleksjoner. Det de presenterte lover godt for framtiden.

Deilig er jorden

Vi ville sette stemningen fra første øyeblikk. Da forestillingen begynte var salen mørklagt, 6. trinn sto rundt publikum og 1. trinn lå på scenen, utkledd som nisseunger. Vi valgte å nynne melodien til «Deilig er jorden», fordi vi syntes den passet godt, både musikalsk og tematisk. Sangen begynte på én side, og spredte seg rundt i rommet som en kanon. Først stille som en vuggesang, etterhvert mer høytidsstemt, og lyset ble tent på scenen der nisseungene lå og sov.

Uhellet som er kimen til oppstyret

Den første uken i desember la skolen ut sangtekstene, i originalversjon slik de skulle framføres, på nettsidene til alle klassene. Mange hadde allerede begynt å øve.På samme tid kom en lærer, som hadde vært langtidssykemeldt, til å oppdaterte ukeplanen til én av 6. klassene. Nederst limte vedkommende inn det hun trodde var sangtekstene; notatet som var sendt driftsstyret. Omskrivingene var ikke ferdige, men sto eksemplifisert og uthevet, side om side med originalordet. Feilpubliseringen ble gjort i en nedlastbar ukeplan, læreren som publiserte planen reiste vekk, og skolen fikk ingen henvendelser fra verken foresatte eller elever. Skolen ble først klar over dette da vi leste om det i Aftenbladet. En foresatt hadde reagert på tekstene, men istedenfor å kontakte skolen, valgte vedkommende å gå til mediene.

Sangene

Nylund Skole har ikke vedtatt å sensurere julesanger, og elevene har øvd på de originale sangene. Likevel har vi blitt beskyldt for å drive sensur, for å bare velge verdslige sanger og sanger av «lav melodisk og litterær verdi». Hvilke vurderinger ligger til grunn for vårt valg? 1. og 6. trinn fikk fremføre to sanger hver. De var valgt med utgangspunkt i temaet, barnas alder, årsplanene, vanskelighetsgrad og dramaturgien i forestillingen. Når det gjelder allsangene og 1. trinn sine sanger, var det også viktig at det forelå gode instrumentalversjoner, slik at klassene kunne øve sammen med kontaktlærerne sine.

Samlingen gir selvfølgelig ikke et fullstendig bilde av hvordan Nylund skole behandler julen som tema. Julen behandles i flere fag, og vi har både julekrybbe, Lucia-tog og ukentlig julesangsamling med alle elever.

Lærdommen

Flere har hevdet at skolen har gjort helomvending. Første gang saken ble omtalt, var kvelden den 14. desember. Desembersamlingen var morgenen 16. desember. I såfall måtte altså 170 elever lære nye versjoner av fem sanger utenat, i løpet av en dag, uten veiledning fra lærer. Det er urealistisk.

Rektor og FAU-leder ble oppringt av Aftenbladets journalist på vei hjem fra jobb. Ingen av dem hadde satt seg inn i saken. Rektor har i ettertid forklart at hun trodde hun svarte for driftstyre-notatet, altså det som hadde vært et rent tankeeksperiment. FAU-lederen svarte utifra at han fikk formidlet at det forelå et vedtak om å omskrive julesanger. Begge premissene var feil. Da blir også svarende misvisende.

Vi kan alle lære noe av dette; mediene, skolen, foreldrene, FAU, men også alle som kastet seg på Facebook-knappene i vantro. Hadde vi undersøkt saken før vi uttalte oss, ville debatten sett helt annerledes ut. Julens tradisjoner har alltid og vil alltid ha en viktig plass på Nylund skole.