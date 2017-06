Det er underlig å lese hvorledes lederartikkelen hvitvasker overgriperen Israel, men ikke ofrer offeret en eneste tanke. «Det eneste landet i Midtøsten med frie valg, ytringsfrihet og informasjonsfrihet», skriver Aftenbladet. Det er ikke frie valg som konstituerer et demokrati, men at samme lov og rett gjelder for alle innbyggere. Når jødene river en palestinsk landsby, samler beboerne et annet sted, og bygger landsbyen opp igjen bare for jøder, da har landet et apartheid-system og er ikke demokrati. Når regjeringen erklærer «krig» mot frivillige menneskerettsbevegelser, som blant annet forteller om de militære overgrep mot palestinsk befolkning, er det ikke lenger ytringsfrihet.

International Solidarity Movement/AP/Scanpix

Moralsk og menneskelig forfall

Men det mest skremmende er at Israel er det eneste folket blant Vestens «demokratier» som i nyere tid har valgt å okkupere et annet land, og brutalt styre det gjennom sin militære overlegenhet. De ser ikke at å være okkupant er oppskriften på et land i moralsk og humant forfall – og er en hån mot holocaustofrene. For nå er jødene blitt «nazister, og palestinerne behandles som jøder»!

FEMA/Wikipedia Commons

Neststabsjefen i den israelske hær, generalmajor Yair Golan, uttalte nylig at han så skremmende tegn i dagens israelske samfunn som minnet ham om tendensen i Tyskland på 1930-tallet. Han viste til nasjonalismens vekst og spredning og intoleranse overfor fremmede. Når israelske soldater står og ser på at settlere kaste stein på fattige palestinske bønder (og deres følge), ødelegger jorden og forgifter brønnene, så minner det stygt om Hitlerjugends herjinger med jødene. (Senere måtte Golan trekke tilbake sine uttalelser; red.anm.)

I dag oppdrar Israel sine soldater/ungdommer til ren rasisme. I sin propaganda forteller de at de har den mest moralske hær i verden. Når jeg ser de systematiske overgrep, tortur, rasering av hjem, fengsling av journalister og intellektuelle uten lov og dom, for ikke å tale om tortur av barn, så kan jeg som feltprest si at dette er en hær som oppdrar sine ungdommer til brutal rasisme.

Jeg skylder ikke på ungdommene. Dette er en villet politisk handling av det jødiske folk.

Bildet av 23 år gamle Rachel Corrie fra USA som stilte seg foran en militær bulldoser som skulle rasere et palestinsk hjem, er en god illustrasjon. Føreren av bulldoseren kjørte henne ned og drepte henne. I rettsaken etterpå ble han frikjent. Når palestinske barn blir torturert eller drept, reises det aldri sak, om da ikke episoden blir filmet! (Avisen Haaretz)

De kristne støttespillerne

Det er skremmende å se hvorledes (også norske) konservative kristne ledere i sin støtte (basert på Det gamle testamentet) nærmest kristeliggjør de israelske jødene. De sistnevnte forstår intet, men smiler og tar imot støtten, for så i neste øyeblikk å presse de kristne menighetene ut av Israel og Palestina. Nå er det bare 10.000 kristne igjen i Jerusalem.

Forteller de konservative kristne ledere virkelig sin menighet at de følger Jesus når de hjelper til med å fordrive de kristne fra Israel? Eller når de drar for å støtte den israelske hær i drapet på 500 palestinske barn i Gaza?

Det er ikke tvil om at mange av konfliktene i Midtøsten er skapt av USA. Hadde ikke USA gitt millioner av dollar pr. dag til Israel, hadde ikke 60.000 amerikanske jøder flyttet til Vestbredden. Og vi hadde sannsynligvis hatt fred. Israel hadde rett og slett ikke hatt råd til å støtte 600.000 bosetterne. Abba Eban fortalte oss en gang i Jerusalem sin visjon: «Et Israel, Palestina og Jordan med grenser som Benelux-landene (Belgia, Nederland og Luxemburg; red.anm.). For en utvikling vi vil få.»

Hadde presidentkandidaten Al Gore i vunnet de 500 stemmene som den republikanske høyesterett etter 2000-valget i USA ga Bush, hadde vi ikke hatt den totalt ødeleggende krigen i Irak og dannelse av IS. 3000 amerikanske soldater og hundretusener irakere hadde levd i dag. Og vi hadde ikke hatt de ødeleggende terrorhandlingene vi i dag har i Vesten. Dette bør være et tankekors!

Når vi nå står foran Israel–Palestina-konflikten, er det klart å ha for seg at det er en nasjon som er okkupant, og et folk som er offer. Ettersom overgriperen Israel ikke bryr seg om politisk press verken fra EU eller FN, er oppfordringen fra unge palestinske politikere: Total boikott av Israel både kulturelt og økonomisk, og å bringe Israel fram for menneskerettsdomstolen i Haag.

Den brutale okkupasjonen må stoppes! Den eneste veien er full boikott av Israel.

Ny flyktningstrøm?

Israel var ikke gammel som nasjon før de kopierte nazistene grusomme handlinger ved å gå inne i en palestinsk landsby og likvidere hele befolkningen. En gammel prest fortalte meg: «Bestefar var ute med barnebarnet sitt og gjette sauene, jøder kom forbi og skjøt dem ned. Nær 400 landsbyer ble jevnet med jorden og hundretusener fordrevet.»

Politikere i Israel vil at det samme skal skje på Vestbredden. «Jo, det vil bli nok bråk, men se på Krim, uroen legger seg etter hvert.»

Men vi, vi kan plutselig få en million palestinske flyktninger på vei til Europa.

«Det viktigste er å hjelpe flyktninger der de er», sier man kjekt på Stortinget. Men er ikke det viktigste å hindre at folk blir flyktninger? Den brutale okkupasjonen må stoppes! Den eneste veien er full boikott av Israel.

Derfor er jeg for en total boikott av Israel.