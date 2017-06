Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa oppleves som usikker

Lørdag 27. mai var det et intervju i Aftenbladet med oberstløytnant Palle Ydstebø. Han mener at situasjonen i Europa og Vesten knapt har vært tryggere enn nå. Som vanlig borger født i 1945, ser jeg situasjonen helt annerledes.

Uforutsigbarhet

Jeg var militærflyger under den kalde krigen og har arbeidet med internasjonale flyspørsmål i en årrekke. Situasjonen på 70-tallet opplevdes svart/hvit, begge parter visste hvor grensene mellom Warszawapakten og Nato gikk. Slik er det ikke lenger, de tydelige grensene er visket ut, og det ligger i stedet en uforutsigbarhet over internasjonal politikk.

USAs president gir ikke lenger sin uforbeholdne støtte til Nato. Angela Merkel, kanskje den viktigste politikeren i den vestlige verden akkurat nå, uttrykker bekymring. Hun mener at presidenten svekker den europeiske sikkerheten. Erna Solberg sier 29. mai at vi ikke kan ta andres støtte for gitt. Hun støttes av tidligere forsvarssjef Sverre Diesen. Samtidig fremkommer det i mediene at viktige strategiske steder i Norge ikke kan beskyttes. Ydstebø snakker lite om Kina. Kina er naturligvis en betydelig maktfaktor som en på ingen måte kan overses. Over lengre tid har landet bygget kunstige øyer innenfor det de selv mener er deres territorialfarvann i Sør-Kinahavet. Øyene er ulovlige i følge Haag-domstolen, men det blåser Kina i. Nylig var det nok en gang konfrontasjon mellom et amerikansk Orion-fly og kinesiske jagerfly nær disse øyene.

Samtidig samtaler president Duterte på Filippinene med russerne, mens Vietnam blir sterkere knyttet til USA i forsvarsspørsmål. Japan føler seg alvorlig truet av Kim Jung-uns raketter og ruster opp betydelig. Nord-Korea har også artilleri som kan ødelegge Seoul i løpet av timer. Erdogan har nå blitt diktator i et Nato-land, samtidig med at også han kommuniserer med russerne. Brexit og dens konsekvenser er uklare. Putin fremstår nærmest som en snill gutt oppi det hele, noe han nok ikke er.

Føre folk inn i dvale

Et slikt særdeles utydelig verdensbilde er for undertegnede uttrykk for en sikkerhetsmessig farlig situasjon med mange løse kanoner på dekk. Den største av disse heter Donald Trump som har sin familie som sine nærmeste rådgivere. Jeg tror dessverre at det analytiske, men snille intervjuet med Ydstebø kan føre folk flest inn i dvale; ingen fare på ferde.