Den siste oljen skal være den beste

Kvam har rett når det kommer til én ting: Norsk olje og gass er isolert sett ikke miljøvennlig. Det som derimot er miljøvennlig, er ting som sykkel, vannkraft, vegetarmat og kildesortering. Men dessverre er ikke dette nok til å leve av, verken for Norge eller for resten av verden.

Se lenker til hele debatten nederst.

Viktig rolle

Verden trenger energi, og her vil norsk olje og gass spille en viktig rolle i årene som kommer, også innenfor 2-gradersmålet. Forhåpentligvis vil miljøbevegelsen og Kvam snart innse at alternativet til norsk olje og gass er så mye, mye verre. Kull og olje med mye høyere produksjonsutslipp enn vi har i Norge, vil dessverre ta over våre markedsandeler dersom Anna Kvam og Grønn Ungdom får det slik som de vil.

Gass reduserer nå utslippene i Europa og USA fordi kull reduseres. Det viser rapporteringen som det internasjonale energibyrået IEA mottar, og det er bra. Det bringer verden videre og illustrerer mitt poeng ganske klart. IEA er også, i likhet med FNs klimapanel, krystallklare på at vi behøver store mengder olje og gass innenfor 2-gradersmålet.

Norsk gass har enda større potensial til å utkonkurrere kull, men for at dette skal skje i enda større grad, må det jobbes med å forsterke og forbedre kvotesystemet slik at prisen på kull gjenspeiler den kostnaden det har for klimaet. Bedre prising på CO 2 -utslipp vil øke kullprisen, slik at gass foretrekkes fremfor kull. Det er dette vi må konsentrere oss om å få til. Å stoppe norsk produksjon av gass, vil bare føre til mer utslipp globalt. Og da taper vi alle sammen: Norge taper inntekter, og klimaet taper som følge av økte CO 2 -utslipp.

Kvam påstår at Saudi-Arabia har lavere utslipp enn Norge når det kommer til produksjon av olje. Det er her viktig å merke seg at Midtøsten kun rapporterer 23 prosent av de feltene som produserer. Saudi-Arabia har også store utfordringer knyttet til oljesøl. Dermed kan vi slå fast at vår produksjon er blant verdens reneste – og med stadig nye forslag blant annet i Klimaplanen som olje- og gassindustrien la frem i august (Veikart 2050) vil vår produksjon bli enda mer klimavennlig enn i dag. Det er også interessant å merke seg at Grønn Ungdom ser på Saudi-Arabias oljeproduksjon som bedre enn den norske, når vi vet at inntektene derfra i stor grad går i lommen på rike oljesjeiker, mens Norges oljeinntekter finansierer velferd for oss alle.

Kvam trekker igjen frem en SSB-rapport, som jeg for ordens skyld vil bemerke er bestilt av blant andre Framtiden i Våre Hender. Rapporten bruker hun som bevis for at kutt i oljeproduksjon i Norge vil føre til reduserte utslipp også globalt. Men hvis noen tror at norskprodusert olje ikke ville bli erstattet dersom den stanses, vil jeg stille følgende spørsmål: Norsk oljeproduksjon er halvert siden år 2000, likevel har verdens bruk av olje gått opp år for år, med rekordforbruk i 2015 som følge av oljeprisen. Hvor er effekten av at vår produksjon er halvert? Skrivebordsteorier nytter ikke – her gjelder det å se på hva som faktisk skjer i verdensmarkedet som ingen av oss styrer.

Helt til slutt vil jeg benytte muligheten til å svare Kvam på spørsmålet om hvem som skal la oljen ligge. Svaret er enkelt: Det er udemokratiske land med de høyeste CO 2- utslippene, og som heller ikke vil være med å innføre en global pris på CO 2 .

Bør være de siste