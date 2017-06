Terrorister har drept 33 mennesker i løpet av tre måneder i Storbritannia, og 551 i Europa siden 2015. Ett av spørsmålene som tvinger seg fram er dette: Finnes det en fellesnevner for disse forferdelige drapene? Et destruktivt element der død, lemlestelse smerte, lidelse, sorg, der kort sagt menneskeverdet har har tap sin normative legitimitet?

Nærmest ideologiløse

Jon Hellesnes (1994 s. 46–48) pekte her på hvordan de pågående borgerkrigene fullstendig har skiftet karakter, fra å besitte visse heroiske trekk på 60- og 70-tallet, som kamp mot imperialistiske krefter, til å bli nærmest ideologiløse, uten andre mål enn å drive med rov, mord, voldtekt og plyndring.

Tidligere var det karakteristiske for militære aksjoner at de var rettet mot fiendens materiell og militære styrker. Sivilbefolkningen ble selvfølgelig rammet, men de var ikke primære mål, når unntas det nazistiske folkemordet. Nå ser unntaket ut til å bli regelen. Kvinner og barn, pasienter på sykehus, helsepersonell og andre hjelpere, gamle hjelpeløse og krøplinger er primærmål. I Rwanda ble det i løpet av 100 dager, fra 6. april til juli 1994, drept mellom 800.000 og en million tutsier og moderate hutuer, et folkemord muliggjort gjennom en forutgående hatretorikk vi kjenner igjen både fra nazistenes morderiske antijødiske propaganda, som fra jihadistenes terrorisme.

Overflødighet

Hellesnes koplet dette hatet generelt til Hannah Arendts tanker om overflødighet («superfluousness», jfr. Hagtvet 1993 s. 365), materialisert i hva Hellesnes kaller den «sjølvløyse» (identitetsløse) hateren (direkte oversatt fra Hans Magnus Enzenbergers «Selbstlosigheit») som del av en masse uten reelt eksistensgrunnlag. Denne hateren er uegennyttig, han dreper gjerne seg selv i selvmordsaksjoner, men det er en uegennytte som er uten rasjonelt mål, uten engasjement på vegne av et eksistensielt kollektiv eller en egeninteresse, det er ikke altruisme. Tilsynelatende agerer terroristen nettopp på vegne av et ideologisk oppdrag, nemlig det islamistiske. Men under denne ideologien ligger forestillingen om menneskers, det vil si de ideologiske motstandernes, overflødighet. Når da denne terroristen ofrer seg selv, er det ikke primært for å vinne noe, men først og fremst for å volde stor skade. Det er ahumanisme satt i ideologisk system.

Brennende aktuelt

Dette er det nihilistiske hatet. Der dette hatet rår, finns det ikke noe en fredsmekler kan appellere til. Så lenge det finns egoisme, er det fremdeles et lite håp, men når ikke engang egoismen virker, er det lite å gripe fatt i. Arendt mente at enheten hat og identitetsløshet forelå i stor målestokk i de landene som utviklet et fascistisk diktatur i mellomkrigstiden; hun mente de dannet massebasisen for de totalitære systemene. Men som Enzensberger har pekt på, skiller dagens forbrytere seg ut ved at de ikke trenger noen parade eller noe ritual. De kan til og med greie seg uten en fører. Det er den illusjonsløse nihilismen i praksis, konkluderer Hellesnes, fortsatt bemerkelsesverdig og brennende aktuelt.