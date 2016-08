Derfor satser Statoil grønt

De fleste kjenner Statoil som et olje og gass-selskap. Ikke like mange vet at våre vindparker til havs kan levere klimavennlig strøm til over én million europeiske husstander. Men hvorfor satser vi grønt?

Statoil er blant verdens 20 største utvinnere av olje og den nest største leverandøren av naturgass til Europa. Men Statoil bygger også gradvis opp en satsning innen fornybar energi og andre lavkarbon-løsninger.

Statoils totale investeringer innen vindkraft til havs – såkalt havvind – utgjør allerede om lag 20 milliarder kroner. Det tilsvarer om lag børsverdien til det 15. største selskapet på Oslo Børs.

Og vi satser videre. I fjor etablerte Statoil et eget forretningsområde, kalt Nye energiløsninger, med oppdrag om å styrke vår satsing på verdiskaping innen fornybar energi. Havvind utgjør hovedaktiviteten her så langt, sammen med karbonfangst og lagring.

Utslippene må ned

Grunnen til at vi satser på fornybar energi, er at vi ser attraktive forretningsmuligheter. Verden trenger stadig mer energi, ettersom verdens befolkning øker og stadig flere mennesker kommer seg ut av fattigdom. Dermed øker den globale middelklassen, og levestandarden øker. For et energiselskap som oss er dette spennende.

Samtidig vet vi at utslippet av klimagasser må ned. For å oppnå målene om å begrense den globale oppvarmingen til maksimalt to grader, må de menneskeskapte utslippene av CO 2 til atmosfæren reduseres med om lag 40 prosent innen 2040, sammenliknet med 2012. Her har vi som energiselskap et ansvar.

Statoil støtter klimaavtalen fra Paris, og vi ønsker å være ledende i olje- og gassindustrien når det gjelder å møte klimautfordringen, både fordi det vil være bra for klimaet og fordi vi tror det vil være en klar konkurransefordel.

Olje og gass utgjør om lag halvparten av verdens energitilførsel i dag, og vi forventer at totalbildet vil endre seg lite frem til 2040, selv om gassandelen forventes å øke noe på bekostning av olje. Vår ambisjon er derfor å være den mest karboneffektive produsenten av olje og gass, og allerede i dag produserer vi olje med at karbonavtrykk som er omtrent halvparten av industrigjennomsnittet.

Speil, speil på veggen der, hvem er mektigst i oljelandet her?

I marked etter marked ser vi at tradisjonell kraftproduksjon, for eksempel fra kull- og kjernekraft, sliter med å konkurrere mot vind og solenergi på pris, selv uten subsidier.

Interessante markeder

Samtidig griper vi altså mulighetene som ligger i fornybar energi. Analysebyrået Bloomberg New Energy Finance anslår at de årlige, globale investeringene innen fornybar energi nådde 330 milliarder dollar i 2015. Til sammenlikning var de årlige investeringene innen olje og gass, ifølge Opec, rundt 520 milliarder dollar. Olje og gass er altså fortsatt en betydelig større industri, men de fleste forventer at fornybar energi vil vokse raskere.

Veksten innen fornybar energi ble i utgangspunktet drevet frem av politiske klimatiltak og reguleringer, men drives nå i økende grad frem av kostnadseffektivitet. I marked etter marked ser vi at tradisjonell kraftproduksjon, for eksempel fra kull- og kjernekraft, sliter med å konkurrere mot vind og solenergi på pris, selv uten subsidier. Det er disse mulighetene vi jobber med å kapitalisere på.

I disse dager bygger vi ut verdens første flytende vindpark, Hywind, utenfor kysten av Skottland.

En rekke prosjekter

Det siste halvåret har vi kunngjort nye investeringsbeslutninger i lønnsomme fornybarprosjekter hvor Statoils andel av investeringene utgjør rundt 10 milliarder kroner. Dette er prosjekter med robust avkastning og lav risiko, som vinner frem i en knallhard, intern konkurranse om begrensede investeringsmidler.

Som verdens største olje og gassoperatør til havs er veien relativt kort til havvind. Statoil har i flere år vært en av eierne i vindparken Sheringham Shoal utenfor Storbritannia. Nå bygger vi ut Dudgeon, et nytt stort prosjekt i samme område, og vi kjøpte oss i vår inn i enda et stort vindprosjekt i Østersjøen nord for Tyskland, hvor den første grunnsteinen nylig ble lagt ned.

Statoil er i tillegg en av fire partnere i Dogger Bank-prosjektet i Nordsjøen. Dette er verdens største havvind-prosjekt, som ved ferdigstillelse potensielt vil kunne gi fornybar energi til 5 millioner husstander.

Samtidig som vi bygger ut store vindparker utvikler vi nye løsninger. I disse dager bygger vi ut verdens første flytende vindpark, Hywind, utenfor kysten av Skottland. Et unikt prosjekt hvor norske offshoreleverandører bidrar med om lag en tredjedel av leveransene.

Nye markeder åpner seg, ny teknologi er under utvikling og nye muligheter dukker opp, ikke minst innen fornybar energi.

Stor på forskning og utvikling

Men vi investerer ikke bare i havvind: Vi tester og utvikler ny teknologi og nye forretningsmodeller og markeder gjennom en intern «innovasjonslab», vi driver forskning og utvikling, og vi investerer i mindre vekstselskaper. I februar lanserte vi vårt eget venturefond – kalt Statoil Energy Ventures – som faktisk er et av verdens største venturefond dedikert til fornybar energi, og vi har allerede nå gjort våre første to investeringer.

Ambisjonen er å videreutvikle lønnsom virksomhet innen nye energiløsninger, og potensielt ekspandere inn i andre kilder for fornybar energi og lavkarbonløsninger. Statoil er allerede en av verdens fremste innen karbonfangst og lagring, og vi leverte denne sommeren en mulighetsstudie for geologisk lagring av CO 2 på norsk sokkel.

La det ikke være noen tvil: Vår aktivitet i Nordsjøen er selve ryggraden i Statoil. Her har vi en stolt historie – og en spennende fremtid. Vi vokser også innen olje og gass internasjonalt. Slik sett vil vi fortsette å være et energiselskap med fokus på olje og gass i lang tid.

Vi også tenke nytt. Nye markeder åpner seg, nye teknologier er under utvikling og nye muligheter dukker opp – ikke minst innen fornybar energi. Det er vår jobb å sørge for at Statoil griper disse, der hvor vi kan ha naturlige konkurransefortrinn. Derfor satser Statoil grønt.