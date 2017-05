Det solvendte området fra Skagen til Kirkegata ble bebygd allerede i løpet av middelalderen, mens området fra Torget og utover på Straen fikk bebyggelse noe senere. På de tidligste fotografiene fra Stavanger kan vi se hvordan disse hagene dannet grønne belter midt i sentrum. I dag har hagene på Skagen-siden forsvunnet helt, men fortsatt finnes det rester igjen på Straen-siden.

Ukjent fotograf/MUST/Stavanger maritime Museum

En hagearkeologisk undersøkelse ville nok avdekket mange interessante spor etter hvordan beboerne i dette nabolaget har brukt hagene sine.

Historier å fortelle

Knud var nok ganske heldig. Denne delen av Nedre Strandgate, og hagene som hørte til, var en velstående del av byen. Rikdommen var et resultat av 1800-tallets handelsvirksomhet med saltet sild til Østersjøen og seilskutefart på verdens hav. Bygningen som Knud bodde i, hadde en flott leilighet i andre etasje, med utsikt til hagen. I første etasje var det butikker og kontorer, en travel by.

Jonas Haarr Friestad

Hagene gikk gjerne over flere nivåer. Opprinnelig ble det nok hovedsakelig plantet frukttrær og nyttevekster der, men trolig tok sjøfolk med seg mer eksotiske vekster. Restene av disse hagene kan vi fortsatt kan spasere i. Her aner vi stier og lave, klippede hekker inspirert av renessansens parterrer. Enkelte hardføre trær, busker og vårløk fra den tidligere beplantningen har overlevd.

Litt lengre ute på Straen var bebyggelsen mer blandet og ikke like velstående. Enkelte store og velbygde skipperhus lå vegg i vegg med hermetikkfabrikker og små, delvis overbefolkede hus. Her bodde industriarbeidere, håndverkere og dagarbeidere. Men også her var det rom for små hageflekker med blomster, grønnsaker og frukttrær. De gjenværende hagene, gamle kart og beskrivelser tyder på at hver av dem fikk sin individuelle utforming, en utforming de beholdt lenge, til tross for branner og mer eller mindre heldige ombygginger rundt dem. En hagearkeologisk undersøkelse ville nok avdekket mange interessante spor etter hvordan beboerne i dette nabolaget har brukt hagene sine.

Disse hageflekkene er ikke mange, men de kan fortelle mye. Fortellinger vil gå tapt.

Truende skygge

Arkitektkontoret Stav (bildemontasje)

Det er lite igjen av hagen som Knud og søsteren likte så godt, hagen der familien samlet seg for å dele et glass og en god fortelling. Den ligger der fortsatt, innerst i Nedre Strandgate, ustelt, og med murer og trapper som forfaller. Den hvisker etter å bli tatt vare på, som det uvurderlige kulturminne den er. Og vi svarer. Det er en av disse hagene som er truet nå, like borti gata fra der hvor Knud og familien feiret unionsoppløsning og konfirmasjon. Planer for utbygging av terrassehagene i Nedre Strandgate 40–44 foreligger. Planer som verken tar hensyn til omgivelsene, terrenget, bygningstradisjonen eller nabolaget. To boligblokker skal presses inn og bryte enheten mellom historisk bebyggelse, hager og kaier i Gamle Stavanger. Disse hageflekkene er ikke mange, men de kan fortelle mye. Fortellinger vil gå tapt.