Mandag 5. juni er den internasjonale miljøverndagen. Det er på tide at hver dag blir miljøverndag for politikerne.

Menneskets tidsalder

Flere forskere mener at menneskene har skapt en ny, geologisk tidsalder, Antropocen. Ifølge WWF har menneskelig påvirkning ført til halvering av verdens dyrebestander siden 70-tallet. Arter utryddes nå 1000 ganger raskere enn det som er naturlig, og den globale oppvarmingen har allerede oversteget én grad.

Det er påfallende hvor lite norske politikere bryr seg om å bevare en trygg klode.

At det er vi mennesker som forårsaker endringene, betyr ikke at vi er fritatt fra konsekvensene av dem. Tvert imot er alle samfunnsstrukturene våre, fra matproduksjon til byer, basert på et stabilt klima og intakte økosystemer. Våre mest grunnleggende behov, som medisiner, mat, drikkevann og bygningsmaterialer, får vi dekket fra naturen. Hvis vi fortsetter å endre klimaet og økosystemene i dagens enorme tempo, vil det få fatale konsekvenser for vår mulighet til å skape gode samfunn.

Den viktigste politiske oppgaven

Derfor er det påfallende hvor lite norske politikere bryr seg om å bevare en trygg klode. Hverken rød-grønne eller blå-blå regjeringer har vært i nærheten av å gjøre nødvendige klimakutt. Både Høyre, Frp og Ap går til valg på å ofre landets mest sårbare naturområder for oljenæringens alter, og har uttalt at de synes det er greit at norske klimagassutslipp fortsetter å stige.

Hvis vi ikke klarer å stoppe global oppvarming, risikerer vi ifølge FN at 200 millioner mennesker blir sendt på flukt innen århundret er omme. London School of Economics advarer mot en rasert verdensøkonomi. Samtidig truer vår rovdrift på naturen allerede verdens matproduksjon, b.la. gjennom nedgang i bie- og humlepopulasjoner, og synkende fiskestammer.

Skal vi ha muligheten til å bevare og forbedre dagens samfunn, er vi nødt til å velge politikere som har miljøverndag hver dag. En trygg klode er den aller viktigste forutsetningen for velferden vår.