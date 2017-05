Tillater meg å komme med noen kommentarer og innspill knyttet til Aftenbladet sin artikkel 25. april angående gransking av ulike forhold rundt Dale Eiendom.

At en gransking i seg selv blir en meget utfordrende oppgave for fylkes politiske og administrative ledelse er sikkert.

Den endelige avgjørelsen om å gjennomføre en gransking blir opp til fylkestinget å bestemme.

Kostnader

Kontroll- og kvalitetsutvalget har et sekretariat som forbereder sakene til Kontrollutvalget. Utvalget har bedt dette sekretariatet undersøke hva en slik gransking vil koste. Å finne en korrekt kostnad på dette granskingsarbeidet, vil i seg selv være meget utfordrende for sekretariatet. Viktige spørsmål være:

Hvem har kapasitet og kunnskap til å påta seg oppgaven som gransker?

Hvem definerer mandatet, det detaljerte arbeidsomfanget – og oppgavene som en gransker skal utføre

Hvem definerer hvilken metodikk/analysemodell som granskeren skal bruke?

Hvem definerer hvilke resultatet som skal komme ut av granskingen og hvordan disse skal presenteres/videre brukes?

Kostnaden for granskingen påvirkes fullt ut av de forholdene som her er nevnt.

Et annet spørsmål er hvordan man får en sikker kostnad på en definert granskingsoppgave. Skal dette gjøres gjennom en offentlig utlyst forespørsel (som tar tid) eller bare gjennom sekretariatets eget estimat? Har sekretariatet kvalifikasjoner til det?

Opp til fylkestinget

Den endelige avgjørelsen om å gjennomføre en gransking blir opp til fylkestinget å bestemme. Her er det helt vesentlig at fylkestinget har en klar forståelse av forholdet mellom kostnad, og det resultatet en ønsker (cost vs. benefit).

Resultatet bør ikke bare være relevant for Dale-prosjektet, men må også legge igjen føringer og lærdom om hvordan fylkeskommunen (og kommuner generelt) følger opp eieransvar, styreledelse og kvalifikasjonskrav til styremedlemmer og prosjektledelse i framtidige liknende prosjekt.

Innhabile

Å gjennomføre en gransking som det her er snakk om, vil kreve god forståelse og innsyn i saken, sammen med erfaring og tverrfaglig kunnskap. Rogaland Revisjon IKS er neppe aktuelle for oppgaven, dels pga. inhabilitet (gransker deler av eget tidligere arbeid), og kanskje også pga. mindre tverrfaglige kvalifikasjoner. For å redusere kostnader bør en kunne tenke nytt mht. hvem og hvordan en gransking skal foregå. Kan en tenke seg å oppnevne en nøytral tverrfaglig sammensatt gransking – gruppe (f.eks. seks personer)?Denne granskingsgruppen bør ledes av en meget erfaren «facilitator», og granskingen gjennomføres ihht. en avtalt analysemodell (arbeidsmodell). Resultatene framkommer gjennom gruppens fortløpende felles arbeid og oppsummeres i gruppens sluttrapport.

Vil spare kostnader

En slik granskingsmodell vil være effektiv og spare kostnader. Kvalifikasjonene til «facilitator» og gruppen er helt avgjørende for granskingsresultatet. Frykten er at den antatte kostnad pr. juni 2017 (uansett hvordan den framkommer) blir for høy og at fylkestinget derfor sier nei. Det er helt vesentlig at fylkestinget kan se at verdien av en gransking vil bety mye, ikke bare for å klargjøre forhold vedrørende Dale-saken, men for framtidige prosjekt i offentlig regi.