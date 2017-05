Det er ikke underlig at palestinerne trives i Israel!

DEBATT: To av tre arabiske statsborgere i Israel er fornøyd eller svært fornøyd med situasjonen i landet, melder Aftenposten (4. mai 2017). De viser til spørreundersøkelsen The Peace Index, som gjennomføres i samarbeid mellom The Israel Democracy Institute og Universitetet i Tel Aviv.

Bare 4,2 prosent

Israel har drøyt 8,5 millioner innbyggere, og omtrent 1,8 millioner av disse er arabere. Undersøkelsen viser at nesten ingen – bare 4,2 prosent – av araberne med israelsk statsborgerskap kunne tenke seg å bo i en palestinsk stat.

Dette er tankevekkende tall, og viser at mange palestina-arabere trives i Israel, til tross for medienes svartmaling av situasjonen. De vil gjerne bo i det eneste demokratiet i området, og kan ikke tenke seg å flytte inn i en palestinsk stat.

Lav arbeidledighet

Økonomien er i sterk vekst i Israel, og arbeidsledigheten er lav. Araberne er også glad for landets evne til å redusere ulikhet og lytte til innbyggernes ønsker og behov.