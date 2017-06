Vi takker Aftenbladet for god dekning av saken rundt faren for nedlegging av Tastaveden ungdomsskole. Lederkommentaren 12. juni viser imidlertid at avisen har gått glipp av noen sentrale poeng.

Pengene som går til nye Tastaveden ungdomsskole blir ikke tatt fra budsjettet til andre. Bevilgningen er allerede vedtatt i handlings- og økonomiplanen (HØP) for Stavanger. Da politikerne gjorde dette vedtaket, var det basert på en grundig mulighetsstudie som presenterte en økonomisk og god skoleløsning. Rådmannens nye forslag er tynnere fundert.

Ikke prekært plassbehov

Eksempelvis ble aldri Byfjord barneskole spurt av Rådmannen om det ekstra plassbehovet. Et slikt enkelt spørsmål ville avdekket at Byfjord ikke bruker lokaler hos Tastaveden nå. Plassbehovet ved Byfjord skole er ikke prekært. I forbindelse med oppgradering av Tastaveden kan dessuten utfordringen ved Byfjord løses.

Påstanden om at skjerpede krav til kompetanse taler for større enheter er ikke underbygget. Her blir det antatt at det ikke kan samarbeides om lærerkrefter mellom flere skoler – selv om det faktisk foregår slikt samarbeid i dag. Dette samarbeidet kan gjerne utvides, og det ligger spesielt godt til rette for det i Stavanger. Ser vi på tilfellet Tastaveden spesielt, blir kompetanse-argumentet enda rarere. Tastaveden er med sine fem klasser på 8. trinn til høsten ikke en liten skole og mangler ikke kompetente lærere.

Mangelfullt forslag

Oppgradering av Tastaveden – og andre skoler i Stavanger – er nødvendig for å skape gode lærings- og oppvekstmiljø over hele byen. Det var grundig bakgrunnsarbeid fra administrasjonens side som gjorde at politikerne valgte å prioritere Tastaveden da HØP ble vedtatt. Da er det flott at politikerne ikke gjør en omprioritering basert på et mangelfullt forslag krydret med faktiske feil. Feilene blir ikke sannere av at de gjentas på lederplass i avisen og det kommer heller ikke til å bli krig av at skolen vår pusses opp.