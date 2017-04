Politisk spagat er en krevende øvelse. Særlig om en samtidig vil ha troverdigheten i behold. Fremskrittspartiet klarer det ikke når de på ene siden ville forby tigging for å hindre prostitusjon, og på den andre siden oppheve loven som forbyr kjøp av seksuelle tjenester.

NRK Brennpunkt har i en sterk dokumentar gitt oss innblikk i hvordan et rumensk miljø i Bergen driver menneskehandel. Gjennom tigging, prostitusjon og salg av medikamenter utnyttes mennesker for å gjøre bakmennene rike. I kjølvannet av dokumentaren finner Stavanger Frp det gunstig å relansere sitt gamle forslag om å forby tigging (Aftenbladet 20. april). God timing og delvis ny innpakning gjør imidlertid ikke forslaget noe bedre.

Kan ikke forby

Det er et skremmende og ubestridt faktum at mennesker utnyttes på det groveste av kyniske bakmenn og menneskehandlere – også gjennom tigging. Samtidig er det et trist, og like ubestridt faktum, at noen av våre medmennesker ikke finner andre måter å sikre seg til livets opphold enn gjennom å spørre andre om penger. Men vi kan ikke forby disse å be om hjelp fordi andre utnyttes! På samme måte som vi heller ikke forbyr firma å legge stein i gårdsrom, selv om vi vet at mennesker utnyttes grovt av andre firma som tilbyr det samme.

Det Fremskrittspartiet som vil forby tigging for å bekjempe menneskehandel, er det samme partiet som vil oppheve loven som forbyr kjøp av seksuelle tjenester. Da revner logikken og troverdigheten for meg! Det fremstår som kriminalitetsforebygging etter prinsippet «fra kopp til kropp».

Gode verktøy

Omfanget av menneskehandel og kynismen som driver dette er vanskelig å ta inn over seg. Politiet må få gode nok verktøy til å overvåke og etterforske de som står bak. Samtidig må ofrene som våger å fortelle sin historie, sikres beskyttelse. I kampen mot menneskehandel må vi ha virkemidler som rammer bakmennene hardt, beskytter de som utnyttes, men som ikke rammer de uskyldige!