Det naturlege skriftspråket i ein ny vestlandsregion er nynorsk

I nyhenda kan me lesa at dei tre fylka Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane er samde om å etablera seg som eitt vestlandsfylke frå 2020. Det nye fylket skal heita «Vestlandsregionen».

At fylka på Vestlandet ser verdien av eit tett samarbeid og felles utvikling av regionen, er gledeleg. Det som likevel skuffar stort, er kommentaren frå fylkesordføraren i Rogaland, Solveig Ege Tengesdal, om språkbruken i det nye storfylket. Ho seier til journalisten i NRK Sogn og Fjordane at «Nynorsk er viktig på Vestlandet, men for oss i Rogaland er det unaturleg om nynorsk skal vere hovudspråket».

Nynorsk er allereie vedtatt fleirtalsmålform i fylket etter mållova (slik det også er i dei andre vestlandsfylka).

Tre nynorskfylke

Rogaland har 26 kommunar. Elleve av desse har nynorsk som administrasjonsspråk, tre har bokmål (Stavanger, Eigersund og Haugesund) og resten er nøytrale. At det er tre av dei fire største byane som har bestemt seg for å ha bokmål som administrasjonsspråk, er ikkje så overraskande. Dei har fleire tilflyttarar, blir raskare påverka – både språkleg og på andre måtar – av det sentrale austlandsområdet, som gjerne blir rekna som normsenter i landet, og har kanskje eit større behov for å markera at dei er moderne og urbane (eigenskapar folk ofte umedvite knyter til bokmålet) enn nabokommunane.

At nynorsk som administrasjonsspråk i ein region der Rogaland inngår, skal vera «unaturleg», er likevel ein påstand som er heilt på jordet. Nynorsk er allereie vedtatt fleirtalsmålform i fylket etter mållova (slik det også er i dei andre vestlandsfylka), sidan talet på nynorskkommunar er høgare enn talet på bokmålskommunar.

Både Hordaland og Sogn og Fjordane, som også har nynorsk som fleirtalsmålform, var innstilte på å ha nynorsk som administrasjonsspråk i det nye storfylket.

Dialektane ligg tett opptil

Dialektane me snakkar i heile fylket ligg tett opptil det nynorske skriftspråket. Store forfattarar med opphav i Rogaland, som Arne Garborg, Agnes Ravatn, Kjartan Fløgstad og Inger Bråtveit, har valt nettopp nynorsk som reiskap i skrivinga si. Tore Renberg frå Stavanger har etter tolv romanar på bokmål funne ny skriveglede gjennom å bruka det nynorske språket, og den nye boka hans «Du er så lys» er derfor skriven på nynorsk.

Både Hordaland og Sogn og Fjordane, som også har nynorsk som fleirtalsmålform, var innstilte på å ha nynorsk som administrasjonsspråk i det nye storfylket. På spørsmålet om kva som er den naturlege målforma i ein vestlandsregion, er det openberre svaret nynorsk. At det er Rogaland som set ein stoppar for dette, er både trist og flaut.

2020 er heldigvis ganske lenge til, og det har aldri vore noka skam å snu.

Tengesdal har ansvar

Nynorsken blir ikkje betre eller meir populær enn det me gir han sjansen til å vera: Livsvilkåra for språka våre blir påverka av både brukarar og offentlege vedtak. Tengesdal har som vald politikar eit ansvar for at språket vårt blir godt røkta. 2020 er heldigvis ganske lenge til, og det har aldri vore noka skam å snu.