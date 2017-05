To tomme, bedende øyne søker mine. – «Kan du hjelpe meg med noen småpenger?» En hes, trett stemme trenger gjennom larmen fra storbyen. Det er sen kveld i Oslo. Karl Johans gate vrimler av mennesker. Vi er en feststemt gjeng på tur hjem til hotellet etter et herlig restaurantbesøk.

Da står hun plutselig der midt foran meg. Håret er langt og tjafsete, klærne er slitte og utvaskede. Øynene ser ut som to tomme hull i hodet. Hun ser på meg, men ser meg ikke. Huden er gusten, nesten blåhvit. Det er som et tomt skall av et menneske hvor det ikke lenger er noen hjemme.

Hun kunne vært en av oss.

Nå skulle vi ha det gøy

«Du må ikke gi penger til de der», sier en av gjengen og drar meg lett i armen. «De er narkovrak, og de bruker dem bare på dop.» Det er ikke det at jeg ikke har sett dem før. De er jo der hver dag, men det er forskjell på å registrere og å se. Jeg menget meg med gjengen igjen. Trygt og godt å gå der sammen med glade, mette mennesker i godt humør. Latteren runget varmt og hjertelig rundt meg. Nå skulle vi ha det gøy!

Jeg snudde meg og kikket meg tilbake. Joda, hun stod der med en tynn, utstrakt hånd og bad om penger fremdeles. Hun kunne vært en av oss. Hun kunne ha danset glad og mett og lykkelig langs gatene hun også. Hva har gått galt med henne? Hvor ble det av mennesket inni skallet? Jeg vet at langt inne, bak de tomme øynene, finnes ei jente som så gjerne skulle komme ut og få oppleve gleden igjen.

Hvorfor blir vi så rare når nøden er så nær oss?

Hva kan vi gjøre?

Jeg kjenner den snikende avmaktsfølelsen. Hva kan vi gjøre for å hjelpe sånne folk? Skal vi bare la dem dø ut i sin egen overdose? Tonene fra Steinar Albrigtsen og Tom Pachecos «On the beaches of Rio» farer gjennom hodet mitt. – «Just one more kriminal who want bother the rich anymore.»

Du er bra langt nede når du står på gaten og tigger småpenger. Dette er en nød som er til å ta og føle på. Hvorfor blir vi så rare når nøden er så nær oss? Når vi ser på tv fra andre lands fattigdom og nød, blir vi blanke i øynene og gir penger så det suser. Det er bra, men det er underlig å registrere hvordan vi snur oss vekk og later som om vi ikke ser nøden når den er rett opp i ansiktet.

Sirenen ulte

Jeg greide ikke å få vekk det tomme blikket fra mitt indre. Neste ettermiddag gikk jeg ut for å se om jeg fant henne igjen. I lommen lå en godt sammenbrettet seddel. Jeg ruslet rundt en stund, men ingen ba om penger. Gatene var full av tilsynelatende vanlige mennesker.

Jeg ruslet tilbake til hotellet. Fra en sidegate lød sirener. Ambulansen var på full utrykning. Jeg klemte rundt seddelen i lomma. – Kanskje var det henne? Som har sluttet å be om penger – for godt.

Rusomsorgen må styrkes

Dette skrev jeg ned for noen år tilbake. Bildet av tigging i dag er sterkt preget av NRK-reportasjens avdekning av omfattende kriminalitet og sterke bakmenn i tiggermiljøene. Det må vi ta tak i og få ryddet bort. Det er en politioppgave. Rusomsorgen må styrkes med gode tiltak for de som er på vei tilbake til et normalt liv. Det er en politikeroppgave.

Skulle du – mot formodning – som medmenneske ellers komme i så store vanskeligheter, der ingen annen utvei synes mulig, skal det ikke være en kriminell handling å strekke ut en hånd og be om hjelp, sier mitt lyseblåe høyrehjerte.