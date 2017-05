Hjelmeland kommune har en flott natur fra fjord til høyfjell. Lite av denne naturen er uberørt, men vi kan veldig godt leve med den slik det er nå. Grensen for mer utbygging er likevel forlengs nådd. Det var med sjokk og sinne jeg oppdaget Clemens Kraft AS sine planer. Kommunen har et stort ansvar her. Våre fremtidige generasjoner vil ikke få oppleve fossefall og et uregulert Sandvatn. Dette vil være tapt for all fremtid.

Dette er et Guds skaperverk som må få evig liv.

Store protester

Lyse hadde de samme utbyggingsplanene for 7-8 år siden. Også da til store protester. Lyse kunne tydeligvis fjellregelen «snu i tide – det er ingen skam å snu». Nå går freidige Clemens løs på Sandvatnet og av alle ting vil de stoppe fossefallene Rykanfossen og Hiafossene. Dette er naturbarbari av aller verste sort! De må tenke seg om og snu i tide.

Dette er et Guds skaperverk som må få evig liv. At enkelte grunneiere føler seg lurt av Clemens og vurderer å trekke seg sier sitt. At Clemens med vitende og vilje ser ut til å ha utelatt viktige verdier av området er veldig useriøst.

Rykanfossen er en av de aller flotteste fossefallene vi har i Rogaland.

En av de aller flotteste fjellturene vi har i Rogaland er turen fra Nes til Viglesdalen. Dette har et vanvittig stort potensiale i fremtiden. (Hvor var Kjerag og Preikestolen for 50 år siden) Dette er innfallsporten til flotte Ryfylkeheiene.

Viktigere enn kommunesammenslåing

Rykanfossen er en av de aller flotteste fossefallene vi har i Rogaland. For Hjelmeland kommune er denne saken mye viktigere enn kommunesammenslåing og veg og tunnelbygging. Den handler om store fremtidige verdier i form av rekreasjon og folkehelse og ikke minst naturopplevelser. Det vil bli en turistmagnet.

Ser vi tilbake i tid, ca. 30 år, så var kommunen i utgangspunktet negative til Reidunn Ferstad og Kjell Tysdal skulle få konsesjon for kjøp av Trodlatysdal. Det ville aldri gå, bare store utgifter? Ser vi på det de har fått til så er vel Trodlatysdal den største og best kjente turistdestinasjonen i Årdal.

I Forsand var de planer om å rive Flørlitrappene. Heldigvis ble dette avverget, og vi ser alle hvordan dette har skapt liv i Flørlibygda. Vi ser hvordan trafikkstrømmen av turister øker år for år til Forsand. De har Preikestolen, Kjerag og Flørlitrappene. Hva hadde Kjerag vert uten Bolten, Flørli uten trapper etc.

De vil dø

For Hiafossene, Rykanfossen og Sandvatnet vil en utbygging være som å klippe over pulsåren! De vil dø! En eventuell utbygging vil for all fremtid stå som en naturkatastrofe initiert av grådige utbyggere. Nok er nok!