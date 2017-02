Et musikkband fra dette brutale regimet har sju ganger tatt turen til Stavanger. Eritreisk forening i Rogaland (EFIR) blånekter for at dette har noe med politikk å gjøre, men vi må nå slutte å la oss lure av styrelederen Tekle Fedai i EFIR, som vi mener er medhjelper til det brutale regimet til Isaias Afewerki i Eritrea.

Nå skal fakta om foreningen bli presentert i pressen, slik Tekle Fedai Nugussie ber om i RA 14. desember 2016.

Både FN og EU-parlamentet har advart mot diktatorens arm inn i vestlige samfunn.

Klare advarsler fra FN og EU

Kritikken vår mot EFIR er hemmelighold av samarbeidet med regimet og i tillegg fjerning av opposisjon fra deres arrangement. Dette er ikke en politisak, men et spørsmål hvordan politikerne i Stavanger skal forholde seg til hemmelighold og undergraving av demokratiet.

Både FN og EU-parlamentet har advart (se punkt 16) mot diktatorens arm inn i vestlige samfunn. EU anbefaler å forby diktaturvennlige foreninger som undergraver demokratiets prinsipper. Regjeringen i Nederland diskuterte like før jul en rapport som viser at diktaturvennlige foreninger hindrer normal integrering. Det er på høy tid at politikere prioriterer slik at også eritreere i Stavanger kan leve i trygghet.

Khaled Abdullah, Reuters/Scanpix

Diktatorens kynisme

PFDJ (Folkets front for demokrati og rettferdighet) er navnet på diktaturet i Eritrea. En FN-komité anklaget det i 2016 for å «begå forbrytelse mot menneskeheten».

Diktatoren gir sin diaspora (landsmenn i utlandet) to valg som også truer og knebler norsk-eritreerne:

1. Du kan velge å støtte diktatoren økonomisk og politisk. Ved å betale en særskatt belønnes du med mulighet til hjelpe din nærmeste familie med utdannelse, medisiner osv. Du får visa og kan investere i eiendommer eller forretninger.

2. Nekter du å betale eller er i opposisjon, mister en alle nevnte rettigheter. Dessuten kan din familien straffes for at du ikke betaler eller er kritisk til regimet. Dette er årsaken til diktatorens makt og struping av diasporaen. Men for å lykkes med denne taktikken må diktatoren ha medarbeidere. Vi mener det er slike hemmelige medarbeidere i Stavanger. Mange eritreere frykter derfor å utrykke kritikk mot regimet og er engstelige for at deres barn og ungdommer skal fanges inn i en totalitær ideologi.

PFDJ = YPFDJ = Biddho

Disse tre organisasjonene er integrert i diktaturet. Dette er grunnleggende for å forstå at EFIR i samarbeider med diktatoren. Young PFDJ (YPFDJ) er ungdomspartiet til PFDJ, og Biddho er ungdomspartiets propagandaband som skal promotere regimet. I 2015 talte diktatorens nærmeste rådgiver på en YPFDJ-konferanse og sa at YPFDJ skal være i sentrum av PFDJ. De er med andre ord likestilt.

Videre skulle YPFDJ tjene eritreere i utlandet og være en del av de eritreiske foreningene der. Dette er oppfordring til en infiltrering som i stor grad har lykkes i Stavanger. Hovedbudskapet fra diktatorens rådgiver var å knuse alle regimefiender i Vesten for godt. Bildet av en radikal politisk forening forsterkes ved at lederen i EFIR selv er aktiv deltaker på YPFDJ-konferanser som oppfordrer til fiendskap og undertrykking.

På PFDJ-regimets egne nettsider leser vi at «YPFDJ is presenting a new Biddhotour to Stavanger». Lederen i EFIR kaller Biddho-festen en samling av ungdommer til felles hygge. Etter vår mening er det noe helt annet.

I RA later EFIR som om de inviterer mange musikalske krefter fra forskjellige deler av verden. Fakta er at de kun velger Biddho-bandet. Ambassadører som er diktatorens nærmeste venner, er flere ganger blitt invitert av EFIR. Opposisjonelle til diktaturet eller eritreiske musikere som er kritisk til regimet, blir aldri invitert.

Når en forening bevisst undergraver demokratiets prinsipp og skjuler at en støtter et diktatur, oppnås fordeler de ellers ikke ville ha fått.

Kaster ut og skjuler identitet

Når styret i EFIR kaster ut all opposisjon fra møter og fester, skapes det mye frustrasjon. I et utkastelsesbrevet som politiet også får, påstås det at grunnen er bråk. Politiet kunne gått inn på møtene og festene og sett at påstanden ikke er riktig. Det er en planlagt metode for å renske ut kritikere. Det samme utkastelsesbrevet, med samme skrivefeil, brukes også i den ortodokse kirken i Tananger.

Når en forening bevisst undergraver demokratiets prinsipp og skjuler at en støtter et diktatur, oppnås fordeler de ellers ikke ville ha fått – som leieavtaler og offentlig støtte. Men det er mye farligere når politikerne tillater mindre åpenhet og mindre demokrati. Da legges veien åpen for radikalisering og indoktrinering.

20.000 norsk-eritreere lever i frykt for en diktator som får innpass i våre byer takket være diktaturvennlige foreninger.

Konklusjon

Hvorfor skal vi bruke silkehansker mot diktatorens menn i Stavanger som bevisst undergraver demokratiet? Vi må slutte å være naive og heller vise solidaritet med diktatorens offer: Et folk som knuges i slaveri og forferdelig undertrykking. Konsekvensen er at eritreerne er vår største asylsøkergruppe, og at 20.000 norsk-eritreere lever i frykt for en diktator som får innpass i våre byer takket være diktaturvennlige foreninger. Politikerne, RA og Aftenbladet kan bidra til å stanse denne uretten!