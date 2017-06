Begge syklistene veltet uten at det antas å ha oppstått fysisk kontakt mellom lastebilen og syklistene, ifølge avisen.

Dommen som også omtales, virker urettferdig for lastebilsjåføren, slik jeg ser det. Til punktene i dommen kan det på generelt grunnlag stilles følgende spørsmål:

Har ikke det bakerste kjøretøyet forkjørsrett når to av partene samtidig forsøker å starte en forbikjøring på offentlig vei?

Hadde syklistene speil på syklene slik at syklistene lettvint kunne holde øye med trafikken bak?

Vegtrafikklovens paragraf 3 forteller oss blant annet at ingen skal være til hinder for annen trafikk. Om syklistene syklet to i bredden på hendelsestidspunktet, vil kanskje akkurat det være til hinder for annen trafikk med tanke på for eksempel forbikjøringen beskrevet i avisen?

Og var den korte avstanden til lastebilen derved noe selvforskyldt av den aktuelle syklisten?

Om lastebilsjåføren kan dømmes, synes jeg det kun må være for eventuell fartsoverskridelse dersom fartsskriveren viser overskridelse av lovbestemt fartsgrense for den aktuelle veistrekningen.

Undertegnede er i skrivende stund ukjent med identiteten til partene/forholder meg kun til oppslaget i Aftenbladet.