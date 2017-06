Eg er redd at dei allereie oppførde bygningane frå Polybo blir ståande att som tikkande miljøbomber

Fredag 2. juni hadde Aftenbladet ein artikkel om firmaet Polybo som har utvikla eit nytt produkt som blandar resirkulert isopor inn i betong.

Ideen om å lage eit nytt produkt som gjer delvis bruk av eit avfallsprodukt er i utgangspunktet bra, men ein må då forsikra seg om at det nye produktet ikkje endar i same kategori. Polybo hevdar at deira produkt er bra for miljøet, men dei ser berre på at deira produksjonsmetode gir eit mindre CO₂-utslepp en kva produksjon av teglstein har i utviklingsland. Det er nok heilt riktig, men dei gløymer ein vesentleg faktor i sitt miljø reknestykke. Isopor (ekspandert polystyren) er ein betydeleg bidragsytar til mikroplast i hav og natur.

Når avfallsproduktet nå blir blanda inn et betongprodukt, så stoggar dessverre ikkje forureininga med det.

Umogeleg å samle inn att

Lette produkt som byggisolasjon, fiskekassar, flyteelement samt eingongskoppar og -beger i alle variantar, endar altfor enkelt der dei ikkje høyrer heime. Ute i naturen blir produkta kverna opp i millionar av bitar som er tilnærma umogeleg å samle inn att. Når dette avfallsproduktet nå blir blanda inn et betongprodukt, så stoggar dessverre ikkje forureininga med det.

Produksjonen foregår i enkle lokale eller ute på byggeplass i det fri. Det forsvinn plastkuler både under produksjonen av betongen, under transport og under tilpassing av betongblokker på byggeplass. All denne forureininga er godt dokumentert med bilete på Polybo AS si eiga Facebokok-side. Her kan ein med eigne auge sjå at plastkulene flyt i alle ledda i prosessen.

At Polybo vel å legga desse bileta ut, vitne om ei total manglande forståing av mikroplast problema verden står ovanføre i dag. Som om ikkje dette var ille nok, så kjem den største faren med dette produktet først den dagen bygningane skal sanerast. Korleis skal ein hindre at tusenvis av plastkulen i kvar einaste byggestein då ikkje fyk av garde igjen? En stor isolasjonsplate kan være vanskeleg nok å handtere når du riv ein bygning, men korleis få tak i alle plastkulene som brytas laus frå alle dei knuste betongblokkene?

Eg er redd at dei allereie oppførde bygningane i Bangladesh, Madagaskar, Mongolia og den Dominikanske Republikk blir ståande att som tikkande miljøbomber, på lik linje med det asbesten som blei nytta i det førre årtusen. Polybo marknadsfører produktet berre i utviklingsland, land som kanskje har endå mindre kunnskap eller fokus på miljøet enn kva Polybo sjølve har. Det blir difor lett å tenke ein parallellen til tobakk-industrien som no stort sett berre driv marknadsføring av sine helsefarlege produkt i utviklingsland, før det også bli forbode der.

Ingen kritiske spørsmål

Det har endeleg vorte mykje fokus i media på plastforureining den siste tida, så finner eg det underleg at journalisten klarer å skrive ein to sides artikkel om gründerane og deira fantastiske produkt utan å stille eit einaste kritisk spørsmål om korleis dette produktet påverkar miljøet.

Heller ikkje NHO ser ut til å ha store kunnskapar om mikroplast og miljøforureining, og meiner tvert om at produktet har et enormt potensiale. Det siste er eg faktisk einig i. Produktet frå Polybo har eit enormt potensiale, eit enormt miljøskadeleg potensiale som må stoggast nå.