I dag savnet jeg deg. Det blir veldig tomt uten deg på dager som i dag, og jeg vet at det var flere andre som savnet deg i dag også. Jeg vet at vi to har hatt det vanskelig de siste ukene. Først skrev du noe som jeg ikke likte, og som ødela litt for meg. Så skrev du det om at jeg ikke holdt rollene mine adskilt. Det likte jeg ikke, og jeg ble skikkelig sur på deg.

Jeg har likevel gått videre, og jeg ble lei meg da jeg oppdaget at du ikke kom som vanlig i dag. Jeg ventet og ventet og sto i døren helt til jeg ble hentet av de andre. Hvorfor kom du ikke i dag?

Selv om du av og til slår meg, og på den måten sårer meg, så forstår jeg hvorfor du gjør det.

Komplisert forhold, men ...

Ikke tenk på det at jeg fremdeles er litt sur på deg for det du skrev sist gang. Jeg er kompleks og holder på med mye. Mye som du ikke liker, men kjære elskede, jeg lar ikke det ødelegge forholdet vårt. Du har din rolle og jeg min, og av og til setter du meg på plass. Jeg liker det ikke, og sist gang hadde du misforstått, men jeg setter selvsagt strek over det.

Kan ikke vi to finne sammen igjen? Vi to har et komplisert forhold, det innrømmer jeg gjerne, men jeg savnet deg i dag. Selv om du av og til slår meg, og på den måten sårer meg, så forstår jeg hvorfor du gjør det. Jeg aksepterer det!

Jeg vet at det er noe som du er mer opptatt av enn meg, og du hadde kost deg. Og åpenbart hadde du skrevet om det i avisen.

Det hadde du likt

I dag hadde du likt deg. Og du gikk faktisk glipp av flere ting i dag. Jeg forstår selvsagt at du ut fra sakslisten til formannskapet tenkte at det ikke ville bli noe interessant, men det ble det.

Det største du gikk glipp av, var at det likevel ikke blir noe sprøyterom i Stavanger. Du har skrevet flere ganger før om at det kommer et slikt rom, men i dag vedtok samtlige partier at Stavanger likevel ikke skal ha et slikt rom. Det hadde du likt å skrive om!

Du gikk også glipp av presentasjonen fra fribynettverket Icorn, som hjelper forfulgte forfattere. Jeg vet at det er noe som du er mer opptatt av enn meg, og du hadde kost deg. Og åpenbart hadde du skrevet om det i avisen.

Du hadde også kost deg, og stilt kritiske spørsmål til oss i formannskapet, etter at vi alle vedtok at rådmannen skulle legge inn et prosjekt til et par millioner kroner inn i budsjettet, vel vitende om at bykassen ligger an til å havne 100 millioner bak budsjett for i år.

Da kunne du ha kost deg, og kjeftet på oss, skrevet noe litt dumt om oss, og vi hadde selvsagt fortjent det.

Jeg kan tenke meg at det er vanskelig nå som aviseieren i Oslo tok fra deg alt du eide og hadde.

Hold ut!

Jeg forstår at det er blitt betydelig mindre penger til å lage en god avis, men jeg er like glad i deg for det. Du betyr mye for oss i Stavanger, og det gjør vondt når jeg ser at du ikke strekker til. Jeg tenker at det er vanskelig med en aviseier i Oslo som heller vil at du skal holde på med andre ting. Før hadde jo du tid til å komme og besøke oss ofte, men nå blir det sjeldnere og sjeldnere. Er det pengene det står på? Jeg kan tenke meg at det er vanskelig nå som aviseieren i Oslo tok fra deg alt du eide og hadde, men du må holde ut.

Kjære elskende Stavanger Aftenblad, jeg har fått bank av deg, men jeg vet hvor viktig du er for oss i Stavanger, jeg savner deg og håper at du kommer tilbake.