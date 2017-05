Er det ikke et paradoks at Aftenbladet den 8. april, over hele første side, forteller oss at mer enn hundre tusen kristne mennesker hver år drepes i muslimske land, samtidig som samme avis nærmest «slakter» styret i Blidensol sykehjem for senildemente fordi det våger å foreslå innført et nøytralt arbeidsantrekk der «hijab» ikke inngår, med all den undertrykkelse av kvinner det representerer. En "gal, gal verden", spør du meg.