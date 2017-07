Når et knippe advokater spør hva Rogalands-benken på Stortinget mener om Israels ulovlige behandling av palestinske barn, er svaret fra Arbeiderpartiets representanter enkelt og tydelig: «Det er uakseptabelt.»

Gjentatte oppfordringer

En samstemt holdning fra Rogalands-benken var selvsagt ikke å forvente. Derimot burde vi kunne forvente at våre lokale representanter, etter gjentatte oppfordringer, hadde mot og vilje til å redegjøre for sitt syn overfor velgerne.

La meg for øvrig tilføye at den 23. januar i år henvendte Kampanjen Palestinske barn i israelske militære fengsler, PIM, seg til samtlige 169 stortingsrepresentanter ved brev sendt til partienes respektive stortingskontor. Det ble i forkant tatt telefonisk kontakt med partikontorene for å sikre videreformidling til den enkelte representant. Ingen av representantene fant imidlertid grunn til å svare på PIMs innstendige oppfordring om støtte til palestinas barn.

Når vi nå omsider ser en reaksjon, er det ikke overraskende at den kommer fra Arbeiderpartiet. Som før nevnt, var det Stine Renate Håheim fra samme parti som brakte Israels barnemishandling opp i Stortinget i mars 2015, ved interpellasjon til utenriksminister Børge Brende. Hun fikk støtte fra tre enslige svaler fra Arbeiderpartiet, Høyre og Sosialistisk Venstreparti. Ingen representanter fra Kristelig folkeparti, Venstre, Senterpartiet eller Miljøpartiet de grønne tok ordet.

Utenriksministeren selv var den gang meget klar i sin fordømmelse av Israels åpenbare brudd på internasjonal lov. Han opplyste også at departementet hadde tatt opp disse overgrepene i bilaterale samtaler med Israel. Siden har det imidlertid vært meget stille om saken.

Etter interpellasjonsdebatten og frem til august 2016, da Israels fengselsvesen sluttet å formidle detaljert statistikk, har vi sett en markant økning i tallet på fengslede palestinske barn.

Stilltiende støtte

På tross av dette har utenriksminister Børge Brende halvert den økonomiske støtten til israelske menneskerettsorganisasjoner som bistår disse barna. Det er i praksis en gavepakke til statsminister Benjamin Netanyahus kamp for å knekke disse organisasjonene. Samtidig har Norges generaladvokat innledet et samarbeid med den israelske krigsmakten. Våre militærjurister skoleres nå i praktiseringen av krigens lover av et regime som notorisk bryter de samme lovene, et koloniregime som konsekvent motarbeider ekstern og uavhengig granskning av egne krigshandlinger. «Helt ukontroversielt», forsikrer generaladvokat Lars Morten Bjørkholt om dette bidraget til hvitvasking av Israels forbrytelser.

Under disse vennskapelige samværene med Israels krigsmakt diskuterer man nemlig ikke politikk. Generaladvokaten kan formodentlig påregne stilltiende støtte fra brede lag av våre stortingsrepresentanter.