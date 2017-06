Det var rystende å lese advokat Pål Hadlers innlegg i avisen 22. mai, der han påtaler staten Israels årelange mishandling og terrorisering av palestinske barn. Dette til tross for at Unisef i sine rapporter i 2013 og 2015 i sterke ordelag har påtalt dette. Og han spør: «Hadde dette blitt stilletiende godtatt om det hadde vært jødiske barn som var blitt mishandlet og terrorisert på samme umenneskelige måte?»

Okkupantene tok våre skoler og i noen tilfeller våre hjem.

Selv er jeg blitt sjokkert over omtrent daglig å kunne lese om israelske soldater som skyter og dreper palestinske steinkastende barn.

Jeg vokste opp under krigen (1940-1945) og vet hva det vil si å være okkupert. Okkupantene tok våre skoler og i noen tilfeller våre hjem. Andre steder ble folk drevet fra både gård og grunn. Hos oss arresterte de min far.

Lett spark i baken

Okkupantene var ikke våre venner. Derfor ble også jeg, sammen med jevnaldrende gutter, et steinkastende barn. Ja, vi skjøt endog mot dem med sprettert. Å bli truffet av en sprettertstein kunne være både smertefullt og farlig. Når anledningen bød seg, punkterte vi også bilene deres og kortsluttet telefonledningene deres. Men det hendte aldri at vi ble skutt på. Absolutt ikke. Ble noen tatt, vanket det en kraftig ørefik samt et lett spark i baken etterfulgt av ordene «verdamte Norweger». En soldat som må skyte og drepe for å nøytralisere et steinkastende barn, er ingen soldat. Han er en ussel barnemorder.

Jeg utfordrer de norske jødene.

Fremmer nytt jødehat

Advokat Pål Hadler utfordrer våre stortingsrepresentanter. Jeg utfordrer de norske jødene. De har jo selv vært utsatt for mishandling og nedverdigelse. Hvorfor tier de? Er det fordi de så inderlig vel kan tåle den urett som ikke rammer dem selv? Skjønner de ikke at de med sin taushet er med å fremme fremveksten av et nytt jødehat? Det må aldri få skje.