Dette skjedde i kommunalstyret for miljø og utbygging (KMU) den 6. desember. I en sak om kunstgressbaner foreslo administrasjonen at en skulle utnytte situasjonen nå når hele ni baner skal restaureres til å prøve ut miljøvennlig fyllmaterialer, «dette for å framstå som en framtidsrettet og miljøansvarlig kommune».

Ble det for pinlig å stå for vedtaket som ble fattet?

Funnet på i ettertid?

Flertallet stoppet dette, de ønsker i stedet at Stavanger skal vente på retningslinjer fra statlige myndigheter. Thorbjørnsen og Bergh skriver nå at saken kun er utsatt til neste møte. Men dette er ikke en del av vedtaket, det ser ut som noe de har funnet på i ettertid. Ble det for pinlig å stå for vedtaket som ble fattet?

Stavanger har mange kunstgressbaner med kasserte bildekk som fyll. Ny forskning viser at disse gummismulene bidrar til et betydelig miljøproblem fordi de sprer seg til naturen og vassdrag. Mange er også bekymret for mulige helseeffekter.

Det stemmer at Miljødirektoratet jobber med denne problematikken, de sendte nylig flere forslag over til departementet for politisk behandling. Denne behandlingen kan ta mye av 2017. Hvis vi skal vente på dette, kan det bli for seint å kjøre tester av miljøvennlige varianter i år. Bergh sa i møtet 6. desember at retningslinjene skulle komme i løpet av 1-2 uker, dette ser vi nå at ikke stemmer. Her har nok Bergh kommet i skade for å desinformere.

Uansett hva staten etter hvert foreslår, vil Stavanger Kommune sitte med ansvaret, et ansvar som konkret er delegert til KMU.

Må få en varig løsning

Miljøpartiet De Grønne mener at Stavanger må ta fatt i denne problematikken, og vi er glade for den positive holdningen administrasjonen har vist. Det er viktig å få testet de nye miljøvennlige fyllmaterialene i vårt lokale klima. Når vi har fått tilstrekkelig konkret kunnskap, må vi få en varig løsning som inkluderer alle banene. Hvis det stemmer at flertallspartiene er opptatt av helse og miljø, regner vi med at de støtter oss i dette.

