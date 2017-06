Er disse eldre menn i dress en sammensvergelse?

Maria Koch Haugane uttrykte i sitt innlegg i Aftenbladet 20. juni et ønske om å gjøre verden litt bedre. Et bra mål som jeg tror mange politikere deler, selv om de ikke nødvendigvis deler samme måte å oppnå målet på.

Sin egen frykt-kampanje

Haugane skriver om sin opplevelse i England der UKIP skapte fremmedfrykt i Brexit-kampanjen, noe som bidro til et ja til at UK forlater EU. Denne kampanjen skapte fremmedfrykt. Men Haugane driver med sin egen frykt-kampanjen når hun snakker om «terrorangrep, Brexit og Trump som gjør fremtiden mørkere» og «eldre menn i dress som styrer landets fremtid».

Terrorangrep er et trussel for demokrati og bør bekjempes med alle lovlige midler. Brexit og Trump er begge resultat av demokrati, og dersom en ikke aksepterer demokratiets utfall, hva er vitsen med demokrati?

Dessuten, hvem vet om Brexit blir bedre eller verre for UK i fremtiden, og hvem vet om Trumps politikk på sikt blir bedre eller verre for USA, og for verden?

Hvem er disse eldre menn i dress som styrer landets fremtid? Er det en sammensvergelse Haugane antyder? De eldre mennene er tydeligvis ikke Erna Solberg, Siv Jensen eller Sylvi Listhaug. Listhaug er forresten den eneste norske politikeren som ble nevnt i innlegget. Hvem vil erstatte disse eldre menn i dress? Johan Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum? Skal disse to gå i t-skjorte for å vise at de ikke er del av en sammensvergelse?

Må ha en saklig diskusjon

Jeg er enig med Haugane at det er viktig å få de unge inn i stemmelokalene for å stemme i september. Det er viktig å få alle inn i stemmelokalene for å gi troverdigheten til de demokratiske prosessene. Det er også viktig med saklige diskusjoner rundt de viktige utfordringene som Norge står overfor. Når Haugane skaper et inntrykk av at det er andre enn de folkevalgte som styrer landet, er jeg ikke overbevist om at dette er en del av en saklig diskusjon.