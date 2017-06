Jeg leser om ekteparet Kari og Øyvind Raustein som er valgt til bystyret for Frp, men som i mars meldte seg ut av partiet og ble uavhengige representanter. Nå har de meldt seg inn i Høyre (Aftenbladet 3. juni) og mener at de derved tilfører det partiet to nye representanter og de vervene de har fått som Frp-representanter.

Men går dette an? De to er valgt på Frp’s program og plikter vel da i denne valgperioden å ivareta bare det, selv om de nå er ute av partiet? Kari Raustein uttaler til Aftenbladet: «Jeg har lest programmet til partiet (Høyre) og kan trygt stille meg bak det som står der. Jeg tror ikke på å drive politikk alene.» Men er det her spørsmål om hva Raustein «kan stille seg bak» eller» har tro på»? Er hun ikke bundet til det program hun er valgt på, og som jo er et annet enn Høyres?

Hva med vervene?

Et annet spørsmål er hva som skal skje med de viktige og til dels godt lønnede vervene Rausteins er blitt tildelt som representanter for Frp, og som jeg forstår de fortsatt har. Skal både bystyretaburettene og disse vervene kunne medbringes over i et annet parti?

Jeg ser at Aftenbladet glatter over ved å si at overgangen ikke betyr noe fordi Høyre og Frp for tiden samarbeider. Men gir det mer rett til å skifte beite enn overgang til for eksempel Ap?

Setter seg foran velgerne

Norske velgere kan som kjent, bare velge de kandidatene partiene stiller til kommunestyrer og Stortinget. Det er vel da ikke slik at de valgte etter eget forgodtbefinnende skal kunne ta mandatet med seg over i et annet parti? Det som her skjer, bærer preg av at politikerne setter seg selv foran velgerne. Vi får levebrødspolitikere og kammeraderi-politikere, mens vi andre kun blir stemmekveg.