Så skjer det igjen. Arbeidere på oppdrag for norske bedrifter i utlandet blir drept. 1. mai, på selveste arbeidernes dag, omkom seks personer da en kran veltet under bygging av Martin Linge-plattformen ved Samsungs verft i Sør-Korea. Nok en gang må et norsk selskap ta de tragiske konsekvensene av kostnadskutt.

Men er det riktig?

Det er ingen hemmelighet at reduserte innkjøpskostnader overføres direkte til bunnlinjen. Kutt i innkjøpskostnader er ofte ti ganger mer effektivt enn økt omsetning. Det er ikke vanskelig å forstå at norske operatører og serviceselskap vil minimalisere kostnadene ved bygging av nye rigger, og dermed velger anbudet som er lavest på pris.

Ved økt globalisering der hele forsyningskjeden er gjennomsiktig, er det ekstra viktig for norske bedrifter å ta de rette valgene.

Men er det riktig? Når vi etter lang tid med årlige dødsulykker i Sør-Korea vet hvordan HMS-en er på disse verftene? Et norsk verft med tilsvarende ulykkesstatistikker hadde sannsynligvis blitt stengt på dagen.

Innenfor ledelse av forsyningskjeder er det etikk og samfunnsansvar som, sammen med ny teknologi, får mest fokus om dagen. Ved økt globalisering der hele forsyningskjeden er gjennomsiktig, er det ekstra viktig for norske bedrifter å ta de rette valgene. Å tildele oppdrag til verft hvor HMS-en er under enhver kritikk, er ikke rett valg.

40.000 jobber forsvunnet

Foruten etikken rundt sikkerhet, kan man også stille spørsmål rundt lønnsomhet og verdiskapning. Tidligere var det Goliat, nå er det Martin Linge-plattformen som er sterkt forsinket med kostnadsoverskridelser i ti milliarder-klassen. Samtidig har over 40.000 jobber forsvunnet i oljebransjen her hjemme siden 2014.

For de norske selskapene er det viktig med kostnadsbesparelser, overskudd og utbytte. Men til hvilken pris?

Med fokus på etikk, samfunnsansvar og verdiskaping er det kanskje på tide å ta andre valg.