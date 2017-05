Brasilia, oktober 2008: President Lula hilser og ber meg sitte ned. Han er selvsikker, sjarmerende og utstråler karisma med sitt litt ertende og guttaktige smil. Jeg blir servert en kopp kaffe, den offisielle fotografen tar noen bilder, og pressekretæren setter på båndopptakeren. Dette er mitt tredje og siste møte med Lula.

President Lula er på høyden av sin politiske karriere. Han har gjennom det sosiale programmet Bolsa Família (Familie-stipend) løftet 30 millioner brasilianere ut av fattigdom og inn i det som blir kalt for sosialklasse C. En ny middelklasse. Han er den mest kjente politikeren i Latin-Amerika, og blant de mektigste politikerne i verden, ifølge det anerkjente amerikanske tidsskriftet Time Magazine, som i 2010 plasserte ham øverst på listen over verdens ledere.

Treet ser ut til å vokse inn i himmelen, og Lula kan nesten trå vannet. Den røde stjernen som symboliserer arbeiderpartiet PT, skinner som den aldri tidligere har gjort. Partiet som ble stiftet av blant andre Lula i 1980, ble tuftet på etikk og kamp mot korrupsjon.

Det virker som en evighet siden. I dag kjemper Lula for sitt politiske liv og ettermæle, som enten vil dømme ham som presidenten som satte korrupsjonen i system – eller hylle ham som en mektig politiker som gjorde de fattige noe rikere, og de rike en smule fattigere. Påtalemyndigheten er imidlertid ikke i tvil. Lula er edderkoppen som sitter på innsiden og spinner det intrikate korrupsjonsnettet.

Det blir et møte mellom to giganter som begge vil forsøke å sette den andre sjakkmatt.

Dolker vennskap

Lula er ingen politisk idealist. Han står nærmere den katolske kirken enn Karl Marx, og han dyrker det behagelige liv med god mat og drikke. Lula er pragmatiker og et politisk dyr. Han søker makt og er nådeløs mot både venner og uvenner. Da han ble valgt i oktober 2002, hadde han et politisk mål – holde PT ved makten i 20 år, koste hva det koste ville.

Den politisk mektige José Dirceu, som fungerte som en slags statsminister, visste hva Lula ønsket: Kjøpe politiske stemmer i Kongressen. Hvordan skaffe penger? Jo, innsette lojale direktører i det statlige oljeselskapet Petrobras, som kunne forlange 2–5 prosent av hver kontrakt som ble inngått.

Det endte med et stort mageplask i mai 2005, da planen ble avslørt og president Lula nesten stilt for riksrett. I et intervju gjorde president Lula det klart at han var blitt dolket i ryggen. Av hvem? Alle visste at dolken pekte mot Lulas nære politiske venn José Dirceu, som i dag soner en dom på 32 års fengsel for korrupsjon. Dømt av Sérgio Moro, dommeren Lula skal møte den 10. mai kl. 14 i byen Curitiba. Det blir et møte mellom to giganter som begge vil forsøke å sette den andre sjakkmatt.

Lula har en nødutvei – han kan stille til valg i oktober 2018.

Andre Penner, AP/Scanpix

Sterke beviser

Lula er tiltalt i fem ulike straffesaker som omhandler korrupsjon, aktiv og passiv, hvitvasking av penger og forsøk på å blande seg inn i domstolens etterforskning. Lula avviser anklagene på det sterkeste og mener han blir politisk forfulgt. Argumenter som samtlige politikere lirer av seg uten større troverdighet. Hvorfor? Jo, fordi de stort sett ikke kan dokumentere sin uskyld, men kun forsvare seg verbalt. Og det er ikke godt nok i en straffesak, hvor bevisene mot dem kan dokumenters i form av telefonavlytting, bankkonti, overføringer, navner på møteplasser, hvor mye som er utbetalt, hvem som har levert pengene til hvem, hvor mye og hvor.

Lula har en nødutvei – han kan stille til valg i oktober 2018, og håpe at han blir valgt til landets president. Og det er slettes ikke umulig, skal vi tro de siste meningsmålingene offentliggjort 1.mai. Blir han det, får han automatisk immunitet og straffesakene overføres fra dommer Moro til landets Høyesterett. Her tar det tid, lang tid, minst 10 år før en sak kommer opp til doms.

Det dreier seg om 415 politikere fra 26 partier – ministre, guvernører, folkevalgte, senatorer og fem ekspresidenter.

Rodolfo Buhrer, Reuters/Scanpix

Egen korrupsjonsbank

Latin-Amerikas største entreprenørselskap Odebrecht har møysommelig bokført bestikkelsene som er utbetalt, og hver enkelt mottaker har fått et kodenavn. Ifølge tidligere president i Odebrecht, Marcelo Odebrecht, som ble dømt til 19 års fengsel av dommer Sérgio Moro i 2016, tilhører navnet «Amigo» tidligere president Lula:

Rodolfo Buhrer, Reuters/Scanpix

«Vi opprettet en konto på 100 millioner kroner, slik at vi kunne ha glede av Lula også etter han gikk av som president i januar 2011», fortalte Marcelo Odebrecht i avhørene med dommer Moro. Lulas nære og intime vennskap med familien Odebrecht gjennom 40 år kan fort bli påtalemyndighetens beste kort.

Det viser seg at entrepenørgiganten har opprettet en egen hemmelig avdeling, som bare driver med korrupsjon, populært kalt «Banken for bestikkelser». Ifølge «bankdirektøren» Hilberto Mascarenhas har Odebrecht utbetalt rundt 30 milliarder kroner i korrupsjon i årene 2006–2014, hvorav 4 milliarder kroner har gått til politikere. Det dreier seg om 415 politikere fra 26 partier – ministre, guvernører, folkevalgte, senatorer og fem ekspresidenter. Amerikanske myndigheter, som også etterforsker Odebrecht, har ilagt selskapet en bot på 2,6 milliarder dollar og kaller Operação Lava Jato (Operasjon bilvask) for historiens største korrupsjonskandale.

Tre år etter at startskuddet gikk for Lava Jato i mars 2014, har 89 tiltalte fått dommer på til sammen 1383 år, og flere står i kø. Myndighetene regner med at underslagene er i størrelsesorden 120 milliarder kroner, hvor det statlige oljeselskapet Petrobras systematisk er blitt tappet for 60 milliarder kroner.

Folk tolererer ikke lengre at penger til skolemat og medisiner forsvinner i lommene på korrupte politikere.

Demokratiet er styrket

Lava Jato har styrket det brasilianske demokratiet. Domstolen fungerer uavhengig av det politiske systemet, slik den skal gjøre. Velgerne vender ryggen til korrupte politikere, og nye politiske reformer tvinger seg frem. Det ropes varsku fra den minste kommune med noen hundre innbyggere til de store metropolene São Paulo og Rio. Folk tolererer ikke lengre at penger til skolemat og medisiner forsvinner i lommene på korrupte politikere.