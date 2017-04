I 2011 kulminerte en lang satsing på kultur i Sandnes med at kommunen ble kåret til årets kulturkommune av Norsk kulturforum. Ordføreren mottok prisen i stortinget fra daværende kulturminister Anniken Huitfeldt og stor stas og oppmerksomhet.

Noen egne politikere forsøkte å albue seg frem for å sole seg i glansen. Satsingen startet med etableringen av Sandnes kulturhus og fortsatte med etableringen av Vitenfabrikken, deltagelse i kulturhovedstadsåret og byjubileet.

Hadde prioriteringen blitt opprettholdt, ville kommunen ha bevilget nærmere 18 mill kr mer til kultur i 2016.

Merkbar tilbakegang

Ved kommunevalget i 2011 fikk vi et nytt flertall i Sandnes med tyngdepunktet i Ap og Frp. Siden den gangen har følgende skjedd:

De totale bevilgningene i perioden 2011–2016 til ytringskultur, det vil si hele kulturområdet minus idrett, har stått omtrent stille, med en økning på ca. 800.000 kr i kroneverdien fra 2015. Ytringskulturens andel av kommunens netto driftsutgifter har gått ned fra 3,3 til 2,8 prosent. Hadde prioriteringen blitt opprettholdt, ville kommunen ha bevilget nærmere 18 mill kr mer til kultur i 2016. Det blir mye kultur av et slikt beløp.

Tilskuddet til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner har gått ned med 170.000 kr i faste priser fra 2011 til 2016. Pr. medlem har tilskuddet i faste priser gått ned fra 248 til 138.

Det samlede publikumstallet ved Sandnes kunst- og kulturhus har gått ned fra 90.274 til 69.329. Pr. 1000 innbyggere har antallet besøk gått ned fra 1331 til 918.

Slik kunne jeg fortsette. Samlet sett har Sandnes’ rangering på Kommunebarometeret på kulturområdet gått ned fra 121. plass i 2011 til 240. plass i 2017. Hva har hendt i Sandnes?

Da den gamle kulturavdelingen ble organisert vekk i 2004, ble det etterfulgt av en merkbar reduksjon i de forskjellige rådmennenes oppmerksomhet på kulturfeltet.

Flere forklaringer

Det finnes flere forklaringer som alle har virket sammen. Den første er at dette var en utvikling som på noen områder allerede var i gang fra rundt 2005, men som ble maskert av satsingen på kulturhovedstadsåret og byjubileet. Særlig gjaldt dette utviklingen for tilskuddsmidlene til fritidskulturlivet, det frie profesjonelle kulturlivet og budsjettene for biblioteket.

En annen forklaring er en omlegging av den administrative organiseringen av kommunen. Kultur er ikke lenger til stede ved rådmannens bord annet enn gjennom en kommunaldirektør som har mange andre og tunge saksområder i porteføljen. Da den gamle kulturavdelingen ble organisert vekk i 2004, ble det etterfulgt av en merkbar reduksjon i de forskjellige rådmennenes oppmerksomhet på kulturfeltet.

Min erfaring i møtet med de forskjellige utvalgene var at interessen for kulturområdet, og enda verre viljen til å motta kunnskap, sank dramatisk etter valget i 2011.

Lite politisk interesse

Men den tredje, og viktigste årsaken tror jeg ligger i Sandnes’ politikere. Det er nemlig påfallende hvordan den sørgelige utviklingen jeg peker på over overhode ikke har vært kommentert politisk. Kultur er et område som, i motsetning til de aller fleste kommunale saksområder, gir politikerne store muligheter til å utforme sin egen politikk. Men det forutsetter aktive og kunnskapssøkende politikere.

Her mener jeg det skjedde en stor endring i og med valget i 2011. Min erfaring i møtet med de forskjellige utvalgene var at interessen for kulturområdet, og enda verre viljen til å motta kunnskap, sank dramatisk etter valget i 2011.

Et eksempel kan være følgende: I alle år tidligere var det slik at det nye utvalget som behandlet kultur, ba om og fikk en orientering om det samlede kulturområdet ved oppstarten av valgperioden. Etter valget i 2011 markerte utvalgslederen at dette ikke var ønsket. Jeg registrerte ikke samtidig at vi hadde fått nye politikere med større grunnkunnskap, snarere tvert imot.

Besøket på KinoKino i 2016 ligger fremdeles under publikumstallet i 2009, da institusjonen bare var i drift i fire måneder.

Ikke mye å forsvare

Dessverre har heller ikke opposisjonen fulgt opp. Selv ikke Høyre, som i mange år hadde en reflektert og gjennomtenkt kulturpolitikk, viste noen interesse. Sandnes kommunes kulturarbeid har i det store og hele gått videre på administrative rutiner og initiativ fra ansatte i de forskjellige kulturenhetene. Rammebetingelsene for kommunens kulturarbeid, og enda verre, for fritidskulturlivet og det frie, profesjonelle kulturlivet, svekkes stadig. Og våre politikere gidder ikke en gang å argumentere rundt utviklingen og langt mindre forsvare den. Den er da heller ikke å mye å forsvare.

Selv på det området hvor det nye flertallet med brask og bram formulerte ny politikk, nemlig sammenslåingen av KinoKino og Sandnes kulturhus, har de ikke lykkes. Besøket på KinoKino i 2016 ligger fremdeles under publikumstallet i 2009, da institusjonen bare var i drift i fire måneder. Og publikumstallet på Sandnes kulturhus synker stadig.

Byen trenger både en ny, helhetlig og gjennomtenkt kulturpolitikk og nye kulturpolitikere. De gamle duger ikke.

Nyttetenkning

Gunnar Nerheim skriver i andre bind av Sandnes-historien: «I storhetstiden for industrien i Sandnes var det lite rom for kultur hvis ikke kulturaktiviteten kunne begrunnes instrumentelt.» Dessverre er dette holdninger som har overvintret i den politiske kulturen i Sandnes.

Men byen har endret seg. Folketallet stiger, utdanningsnivået stiger, innvandring og innflytting stiger og befolkningens kulturinteresse er på linje med landet for øvrig, slik de regionale kulturundersøkelsene viser. Da trenger byen både en ny, helhetlig og gjennomtenkt kulturpolitikk og nye kulturpolitikere. De gamle duger ikke.