Et flertall med Høyre og Fremskrittspartiet i Formannskapet i Sola kommune gikk tirsdag 9. mai inn for forbud mot tigging. I kjølvannet av NRK Brennpunkts dokumentar om organisert tigging, samt tilfeller med pågående tigging, har diskusjonen om et tiggeforbud vært i vinden.

Det viktigste verktøyet mot fattigdom er arbeid og stabilitet i livet.

Politiet ønsker ikke forbud

Brennpunkt-dokumentaren avdekker organisert menneskehandel og narkotikavirksomhet i Bergen knyttet til tigging. Dette er forhold som fortsatt skal være kriminelle og straffbare. På samme måte skal heller ikke pågående og aggressiv tigging tolereres. Likevel finnes det allerede verktøy i politivedtekter og lovverket som skal brukes til å håndtere aggressive tiggere, samt arbeid mot organisert kriminalitet som må videreføres. Dette er bakgrunnen til at politiet i Sør-Vest politidistrikt selv ikke ønsker innføring av et tiggeforbud eller registrering av tiggere.

Innføring av et generelt forbud mot all tigging på bakgrunn av noen tiggeres atferd, vil ikke være til hjelp for flere. Det vil derimot være et forbud mot rop om hjelp blant de menneskene som sliter mest. Fattigdom og tigging kan ikke forbys, til tross for at det er en ubehagelig sannhet om samfunnet vårt. Det viktigste verktøyet mot fattigdom er arbeid og stabilitet i livet. De siste årene har inntektsforskjellene i landet vårt økt.

Jobb nummer én

For Arbeiderpartiet vil kampen mot sosiale forskjeller alltid være prioritert, og arbeid til alle jobb nummer én. Ønsker vi et samfunn hvor alle skal med, må alle ha reell mulighet til å kunne be om hjelp når livet er vanskelig.