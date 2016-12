Feilaktig fremstilling av kostnader ved Boganes sykehjem

DEBATT: I Aftenbladet 12. desember fremstilles det som om det Aleris-drevne sykehjemmet, Boganes, er dyrere for kommunen enn kommunens egne sykehjem. Løsrevet fra sin sammenheng er dette unyansert, og gir inntrykk av at kommunen betaler mer for samme nivå på tjenesten, enn i sine egne sykehjem. Det er feil.