Finnøy og Rennesøy reagerer sterkt: «Hald fast på politikarhatten, Wedler!»

Pål Christensen

Kommunestyra i Finnøy og Rennesøy har bestemt at dei ynskjer ei kommunesamanslåing med Stavanger. Dei tre kommunane har saman utarbeida ein intensjonsavtale der det mellom anna står står:

«Det skal herunder aktivt legges til rette for næringene, landbruk, havbruk og fiskeri. Blant annet skal det jobbes aktivt for et havbrukssenter.»

Det var heile tida i samtalane om intensjonsavtalen ein føresetnad at dei arbeidsplassane som skulle etablerast innanfor desse næringane, skulle leggjast til Finnøy og Rennesøy.

Frp-politikar Christian Wedler i Stavanger var langt framme i debatten om kommunesamanslåing. Han fronta alternativet med samanslåing mellom Stavanger og kommunane i nord som det beste alternativet for Stavanger.

Det er derfor med stor undring me les i Stavanger Aftenblad at Wedler, som privat næringslivsaktør, nå vil etablera et forskingssenter for havbruk og sjømat med 300–500 arbeidsplassar på Vassøy i Stavanger.

Sterkt provoserande

Grunngjevinga for å få lagt havbrukssenteret på Vassøy, framføre til våre kommunar, er direkte provoserande: Arbeidstakere med hvite frakker ønsker ikke å bo langt ut på landet»

Det er heller ikkje noko argument at næringsområde på Hanasand er privat eigd.

Både Finnøy og Rennesøy har fastlandsforbindelse, og er dermed langt meir tilgjengelege enn Vassøy. Vassøy er framleis avhengig av ferje, etter å ha jobba for bru til fastlandet i 20 år. Me har regulerte næringsareal som ligg til sjøen, og me har ei etablert fiske- og havbruksnæring i våre kommunar.

Ta intensjonsavtalen på alvor!

I Finnøy og Rennesøy har me ei forventning om at Wedler held fast på politikarhatten i tida framover. Me har òg ei forventning om at intensjonsavtalen mellom våre tre kommunar blir teken på alvor.