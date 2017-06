I Egersund gråter de. Arnt Olav Klippenberg føler seg truffet i hjerte både av sigd og hammer, meisel og slagbor.

Jaja. Han om det.

Jeg er utdannet førskolelærer, riktignok for 40 år siden, men likevel. Tre-åringen i barnehagen syntes det var stas å si: «rompe» og «tiss». Min kone var lærer for førsteklassinger i mange år. Hun hadde ett år en elev som sa «pikkstol» når han mente pistol. Hun sa til ham: «Det heter ikke pikkstol, men pistol...» Svaret? «Pikk eller piss, det e vel det samma det!» Han var da sju år.

Stått der i uminnelige tider

Nå har altså en eller flere funnet det formålstjenlig å kappe stasen av en fjellknatt. Den har stått der i uminnelige tider, uten at noen verken har snakket om den eller brydd seg. Jo, kanskje noen der sør i fylket har sagt, sånn litt i det stille og i løyndom; «det e okka Trollpikk,..thi-hihi.»

Og Aftenbladet følger opp. Omtrent som tre-åringer eller som gutteklubben «Voksne-menner-på-alene-fest»: «Folk tømmer pungen for Trollpikken». Sånn omtrent var tittelen her en dag. Sikkert klapp på skulderen i redaksjonen til den som kom på den fiffige tittelen.

Nå sutrer turistnorge. Hjelp! Vi som skulle på kartet med en ny turistmagnet. Hvordan skal det gå? Det kommer til å gå kjempeflott. Slutt med sutringen. La politiet finne fram til gjerningsmann/personer. La dem få straffen de skal ha for dåden, ut fra lovverket, og la steinblokken bli liggende.

Kjøp is til alle

Bruk pengene til å kjøpe is til alle i Egersund – ja, gjerne i hele Eigersund. Kanskje de da kan kjøle seg så pass ned at Trollpikken kan gå i glemmeboken. For en del av oss er det nok nå.