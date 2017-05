18. april ble den nye pleiepengeordningen vedtatt i Stortinget. Pleiepengeordningen er en ordning til foreldre når barn er alvorlig syke og gjør at foreldre kan være på sykehus eller hjemme med barna uten å tape lønnsinntekter.

Økonomisk tak

Det gode med det nye vedtaket er at foreldre med barn med kronisk sykdom nå blir inkludert i pleiepengeordningen. Det har de til dels ikke vært før. Men det svært alvorlige er at det er nå er blitt et økonomisk tak på ordningen.

Hva man f.eks. gjør som enslig forelder uten lønn, er ikke godt å si.

Barnet ditt kan ikke være alvorlig sykt mer enn 260 dager til sammen i alderen mellom 0-18 år. Er barnet alvorlig sykt flere dager enn dette, blir utbetalingen til foreldrene redusert til 66 prosent av lønna. Må begge foreldrene være sammen med barnet, blir antall dager halvert til 130 dager med full lønn for begge (dette gjelder som regel barn som har risiko for å dø eller som er svært svært syke). Er barnet ditt sykt mer enn 1300 (650) dager til sammen fra det er 0 til 18 år, står den ene eller begge foreldrene der helt uten lønn.

Er barnet ditt svært sykt store deler av første eller andre leveår, må det egentlig aldri bli sykt mer uten at det får store konsekvenser for familiens økonomi.

Skal barnet bli fosterbarn?

Fordi om tilstandene er sjeldne, betyr det ikke at det ikke finnes foreldre i Norge med slike forferdelige skjebner.

Dette vil ramme foreldre med de aller de sykeste barna. Man hører mye om barn med kreft, men lite om alt det andre alvorlige som kan ramme et barn.

Dette vil f.eks. ramme:

Barn med alvorlige nevrologiske lidelser, som stadig får akutte perioder der de kan være døden nær eller trenge omfattende sykehusbehandling. Selv har jeg et barn som fikk en alvorlig nevrologisk lidelse da han var 8 år. Han vil mest sannsynlig aldri bli frisk igjen. Dette betyr at mitt barn kan være helt frisk den ene dagen, og neste dag ha store epileptiske anfall, plutselig miste syn på ene øyet, få problemer med å gå, med tale, med tenking eller et utall andre symptomer, alt etter hvor i hjernen den autoimmune betennelsen sitter denne gangen. Jeg er 100 prosent enslig mor og må hele tiden være på vakt for symptomer. Det har til tider vært hyppige sykehusinnleggelser og svært alvorlige tilstander. Dette skal jeg nå risikere å straffes for. Han er nemlig for syk for samfunnet vårt. Andre barn med nevrologiske lidelser kan f.eks. være helt friske til de er 2-4 år, for deretter å «degenere» til å langsomt bli barn som ikke kan gå, snakke eller spise. Jeg har møtt noen av disse barna og deres foreldre. Fordi om tilstandene er sjeldne, betyr det ikke at det ikke finnes foreldre i Norge med slike forferdelige skjebner. Ofte blir tilstanden akutt i perioder, og mange barn trenger omfattende hjelp av leger, pleiepersonale og sine foreldre. Barn med utviklingshemming i så stor grad at de også ofte er alvorlig syke og trenger sykehusinnleggelser og omfattende behandling og pleie både på sykehus og hjemme. Barn med kreft som får flere tilbakefall og/eller alvorlige permanente skader av behandlingen de har fått.

Jeg finner meg ikke i det!

Dette er bare noen av de alvorlige tilstandene foreldre kan møte på når det gjelder sykdom hos sine barn.

Det nye vedtaket er for de kronisk syke barna – bare de ikke er altfor syke. Har du et alvorlig sykt barn over lengre tid, synes Stortinget nå å si: Synd for deg. Jeg finner meg egentlig ikke i det!