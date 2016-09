Arbeidet med planen for Interkommunal kommunedelplan for Forus (IKDP Forus) er inne i en viktig og avgjørende fase hvor Forus’ skjebne nå blir avgjort.

I den politisk vedtatte bestillingen for planarbeidet, ble det vektlagt at planen skal «tilrettelegge for at Forus skal videreutvikle og styrke sin rolle som nasjonalt viktig næringsområde». Det viktigste nå er at vi gir Forus som en internasjonal næringsklynge et godt renommé og rammevilkår som kreves for å kunne tilpasse seg fremtidens krav til kunnskapsbaserte næringsklynger.

Slik jeg leser høringsutkastet, skal planen inneholde skiftende premisser som blir bestemt av belegget i de tre kommunesentraene i Stavanger, Sandnes og Sola. Forus og regionens kommunesentre er komplementære områder, ikke konkurrenter, og vil som hovedregel betjene ulike formål.

Konkurrentene

Når en bedrift ser på muligheter for å etablere seg på Forus, er det i konkurranse med andre næringsklynger i inn og utland, som for eksempel Sandsli/Kokstad i Bergen, Fornebu/Lysaker i Oslo, og ikke Stavanger sentrum. På samme måte som at våre bysentra ikke konkurrerer med Forus, men med andre bysentra. Dersom Forus taper konkurransen om nyetableringer med f.eks. Kokstad, vil penger tjent på Kokstad bli brukt i Bergen sentrum, ikke i Stavanger sentrum. Derfor er det kortsiktig at man legger opp til å begrense næringsutvikling og arbeidsplassvekst på Forus.

Taper Forus, taper alle

Det stor risiko forbundet med å foreta plangrep som med stor sannsynlighet vil legge betydelige begrensinger på de fremtidige muligheter for både en vellykket omstilling av næringsklyngen, samt å være attraktiv for fremtidens kunnskapsbaserte næringsutvikling. I høringsutkastet punkt 4.1 står det: «Planen skal ta et regionalt ansvar for å avpasse utbyggingstakten og balansere veksten på Forus med andre næringsområder og særlig kommunesentrene. Planen skal også bruke virkemidler for å avgjøre hvilke deler av planområdet som skal prioriteres for utbygging».

Jeg kan ikke se at en begrensende virkemiddelbruk på Forus harmonerer med en visjon om å styrke Forus som næringsområde. Tvert imot blir det et mål om å bygge ned Forus som regionens motor for verdiskaping, arbeidsplassvekst og utvikling. Taper Forus, så taper regionen både arbeidsplasser, omsetning, skatteinntekter osv.

Jeg ville likt å ha lest et interkommunalt planutkast for Silicon Valley hvor de omkringliggende kommunene la begrensninger på utviklingen av Silicon Valley av hensyn til for eksempel San Francisco by. I regionen «San Francisco Bay Area» heier de unisont på Silicon Valley fordi de vet at næringsklyngene i Silicon Valley har suksess som gir næring til alle omkringliggende kommuner.

Sentrums utfordring

Når det gjelder våre lokale bysentra, må de «finne seg selv», blant annet gjennom å lage robuste planer som gjør at de også møter fremtidens krav til bysentra, ikke gjennom å begrense andre områder som gjør at regionen får et netto tap av utvikling og verdiskapning.

Min oppfordring er derfor: Fjern alle konkurransevridende elementer fra IKDP Forus, slik at vi fortsetter å styrke kompetansearbeidsplassene på Forus slik at vi som region også i fremtiden kan være attraktive for de flinke folkene og bedriftene.