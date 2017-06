Forvirrende kommentarer til valget i Storbritannia

Det britiske parlamentsvalget har avfødt en rekke forvirrende kommentarer. Man får inntrykk av at velgerne har flyktet fra Theresa Mays konservative parti.

Valgresultatet tolkes som et nei til Mays «harde brexit». Noen håpet at May skulle bli en ny Margareth Thatcher, men «hun har ikke klart å engasjere velgerne», skriver Aftenbladet (10. juni).

Framgang på 5,5 prosentpoeng

Men oversiktene over fordelingen av stemmene viser at de konservative hadde en framgang på hele 5,5 prosentpoeng! Og hvis dette var et nei til et «hardt» brudd med EU, hvordan kunne da Mays parti få en framgang på 13,7 prosentpoeng i et Skottland der 62 prosent stemte nei til å forlate EU i folkeavstemningen?

De forvirrende kommentarene har sannsynligvis sammenheng med at man blander sammen mandatfordelingen og fordelingen av stemmene.

Jernkvinnen Thatcher, hvordan var det nå egentlig med hennes evne til å engasjere velgerne? Ved de tre valgene under hennes ledelse fikk de konservative 43,9 prosent i 1979, 42,4 prosent i 1983 og 42,2 prosent i 1987. Under Mays ledelse ved dette valget fikk de konservative 42,4 prosent – nøyaktig det samme som Thatchers resultat i 1983, og litt bedre enn hennes siste valg.

En sammenligning med Labour under ledelse av Tony Blair – som fikk ord på seg for å ha skikkelig «drag» på velgerne – er også interessant. Labour fikk 43,2 prosent av stemmene i 1997, 40,7 prosent i 2001 og 35,2 prosent i 2005. De konservative under Mays ledelse mangler bare noen tiendedeler i forhold til det beste Labour-valget under Blair.

Blander sammen

De forvirrende kommentarene har sannsynligvis sammenheng med at man blander sammen mandatfordelingen og fordelingen av stemmene. Mays parti mistet 13 mandater og dermed også flertallet i Parlamentet, men dette skyldes ikke tap av velgere, men en valgordning som kan gi svært tilfeldige utslag. Dette naturligvis sammen med den overraskende framgangen for Labour i tiden etter at nyvalget ble utskrevet.

Ved valget i 1997 fikk Labour 418 mandater, mot de konservatives 318 mandater ved årets valg. Åtte tiendedels prosenter av velgernes stemmer ga med andre ord 100 flere plasser i Parlamentet! Da Thatchers parti fikk 42,4 prosent av stemmene i 1983, fikk partiet 397 mandater i Parlamentet. Mays parti fikk nøyaktig samme andel av stemmene, men bare 318 plasser i Parlamentet.

De «merkverdige» utslagene av valgene i Storbritannia har sammenheng med en valgordning basert på flertallsvalg i enmannskretser. Hver av de 650 valgkretsene sender én representant til Parlamentet. Britene har bare én valgomgang, og den kandidaten som får flest stemmer, blir valgt. Er det flere kandidater, kan man bli valgt selv om man får langt under halvparten av stemmene i valgkretsen. (I andre land der de to kandidatene som får flest stemmer i første omgang går videre, må man få mer enn halvparten av stemmene i andre omgang for å bli valgt.) Når sammenhengen mellom velgeroppslutning og mandatfordeling er så svak, for ikke å si tilfeldig, skal man være svært forsiktig med å fortolke mandattap som uttrykk for hva velgerne mener. Det ser det ut til at mange kommentatorer har glemt denne gangen.