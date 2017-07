I Aftenbladet 29. juni har Frp's varaordførar i Sandnes, Pål Morten Borgli, eit flammande innlegg om Frp's bompenge-fortreffelighet. Dette må kommenterast.

Krystallklare løfte

Faktum med Frp i regjering er noko heilt anna. I juni 2013 var løfta krystallklare. Det skulle bli bompengefritt over heile landet, sa Bård Hoksrud til Nettavisen på spørsmål om kva Frp kunne lova veljarane. Med Frp i regjering blir det kvar dag kravd inn over 24 millionar i bompengar – 1 million bompengekroner i timen. Det er rekord! Høyre/Frp-regjeringa ligg an til å krevja inn 37 milliardar kroner i bompengar i denne stortingsperioden.

Skulle fjerne alle bomstasjonar

Då Frp tok over makta i 2013, betalte bilistane ca. 8 milliardar årleg. No ligg det på rett i underkant av 10 milliardar. I Nasjonal Transportplan for perioden 2018–2029 legg regjeringa opp til å krevja inn 131 milliardar i tolvårs-perioden. Det er ca. 11 milliardar årleg. Det er ingen som er glad i bompengar, men med unntak av Frp har alle partia på Stortinget sagt at det er nødvendig for å gjennomføra viktige samferdselssatsingar. Frp gjekk derimot til val på at det ikkje er nødvendig med bompengar. Dei lova ikkje berre å redusera bompengane. Dei skulle fjerne alle bomstasjonar i heile landet, berre dei fekk samferdselsministeren.

Etter at Frp kom i regjering, snakkar ikkje Frp om å fjerna bompengane.

Etter snart fire år i regjering viser det seg at Frp har stått for den dyraste valbløffen av alle. Frp har blitt partiet som tar inn mest bompengar. Det skjer samtidig som dei bruker meir oljepengar enn nokon gong. Oljepengane bruker dei på heilt andre ting enn å fjerne bomstasjonar. Kvart einaste år har regjeringa auka bompengane.

Med Frp i regjering har norske bilistar all grunn til å føla seg lurte. Etter at dei kom i regjering, snakkar ikkje Frp om å fjerna bompengane. No snakkar dei om å gjere bompengane smartare. Regjeringa har auka bensin- og dieselavgiftene, – noko som spesielt går ut over oss som bur i distrikta og ikkje har eit godt alternativ til bilen.

For 2016 er botnfrådraget for pendlarfrådraget auka frå 16.000 til 22.000 kr. Det får mange som pendlar til og frå jobb nå kjenna på kroppen når dei snart skal levera skattemeldinga. Igjen går det spesielt ut over oss som bur i distrikta.

Kan retta opp

Bompengeandelen i Nasjonal Transportplan går bitte litt ned. I tillegg er det satt av 500 millionar til mindre bompengar utanom dei store byane. Det er positivt. Får håpa at Frp bidreg til at dette også kjem Ryfast til gode. Ryfast er 92 prosent bompengefinansiert. Som kjent stemte Frp imot Ryfast då det var til Stortingsbehandling 12 juni 2012. No kan dei retta opp noko av dette med å bidra til å redusere bompengeandelen i Ryfast. Frp har framleis samferdselsministeren. Så langt har me ikkje høyrt noko.

Eigedomskatten skulle fjernast lova Frp. Kva har skjedd? Ingenting.

Borgli seier at ei stemme til Frp er ei stemme for mindre bompengar. Folk får jo gjer opp si eiga meining. Men, ei stemme til Frp i regjering er nok ei stemme for fortsatt auke i bompengar. Faktum er at H/Frp-regjeringa ikkje hadde klart å legga fram ein så ambisiøs Nasjonal Transportplan utan bruk av så mykje bompengar. Dei kunne unngått det, men har prioritert å gje 25 milliardar i skattelette til dei 50 rikaste i landet. Folk flest har merka veldig lite til denne skatteletta.

Rekord i oljepengebruk

H/Frp-regjeringa ligg an til å bruka 221 milliardar frå Oljefondet i 2017. Frå 2016 til 2017 er auken i bruk av Oljefondet på 24 milliardar – totalt nærare 60 milliardar i løpet av fire år. Det er rekord i oljepengebruk, men lite av dette går til reduksjon i bompengar og prioritering av distrikta. Snarare tvert imot. Dette er samanhengen og resultatet av den økonomiske politikken som Frp no prøve å skygge unna.

Drivstoffavgiftene skulle ned lova Frp før valet i 2013. Kva har skjedd? H/Frp-regjeringa har auka bensin- og dieselavgiftene. Eigedomskatten skulle fjernast lova Frp. Kva har skjedd? Ingenting. For 2016 er botnfrådraget for pendlarfrådraget auka frå 16.000 til 22.000 kr.