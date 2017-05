Frp sier at de jobber imot bompenger, noe som er tydelig at de ikke gjør. Vi ser at Solvik-Olsen (Frp) øker bompengekostnadene betydelig bare her lokalt. Hadde Samferdselsdepartementet gitt større tilslag i bompengefinansieringen, hadde vi ikke måttet betale nesten 80 prosent selv i bompenger for Ryfast, og i tillegg innførte denne regjeringen moms på det, slik at staten dekker i grunnen ingenting.

Og for å være ekstra snille må fylkeskommunen garantere for 6.5 milliarder i ekstra lån for dette, samt at vi låner fra Norske Veier til en rente på 5-6 prosent, mens staten subsidierer lån til Tyskland som brukes til veier der nede for 1.8 prosent rente.

Men nå prøver Solvik-Olsen å skryte på seg at de senker prisen med 1.6 milliarder, ja hvordan da? Ved å sette ned lånerenten til styringsrente på Ryfast-lånet kanskje?

Det blir en økning på ca. 17.000 netto for en som bor på Hommersåk og som jobber på Forus i året.

Smaker vondt

Det er etter hvert blitt standard at Frp stemmer imot der de vet at de får mindretall, slik at de da kan fortelle sine populistvelgere at de var imot. Og med sin egen varaordfører i Sandnes som styreleder i bompengeselskapet, så smaker det litt vondt etterpå at de som påberoper seg å være eneste som er imot bompenger, også tjener penger mest på det i styreverv.

Så hva koster dette for «folk flest»? Det blir en økning på ca. 17.000 netto for en som bor på Hommersåk og som jobber på Forus i året, og dette er kun for en av familiens biler. Og så fjerner denne Frp/Høyre-regjeringen prosentfradraget ved forskuddsbetaling slik at prisene øker med 30-50 prosent.

Frp og regjeringen skrytte også av at de kom med denne fantastiske bilpakken på 900 millioner som utgjør: 42 øre pr. bil/dag, og så glemmer de lett at de også la på prisene på diesel med 35 øre + mva. og bensin 15 øre + mva. slik at en mil med dieselbil, så er de 42 ørene spist opp. Ja, så kom det tre milliarder i biodieselpålegg fra 2020, så bilpakken er også en bløff.

Luksusskatt

Bompengene er en luksusskatt som de fattige i Norge skal betale mest av, for de som tjener minst kan mye av barnetrygden gå med til bompenger, mens for dem som tjener mest, er det bare lommerusk. Demokratene i Norge er partiet for dem som tjener mindre, for de som alltid må betale for de store vyene og skattelettene som mest går til de rike. Demokratene i Norge kjemper for deg og din økonomiske hverdag og for at rett skal være rett, slik at vi får mer til de som alltid må betale regningen, de svakeste i samfunnet.

Ap kom også med et svar der de påsto at de forsøker å gjøre det billigere, tvert imot øker de med ekstraønsker på samme pakken og vil helst at folket skal betale for mer.