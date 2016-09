Stavanger Frp er svært opptatt av å beholde et best mulig flytilbud fra Stavanger lufthavn, Sola. Disse er svært viktige for regionen, og vårt flytilbud er blitt tatt som en selvfølge av mange. Et godt flytilbud er viktig både for næringslivet og for våre innbyggere.

Vårt gode flytilbud er nå under press, og etter vår vurdering må vår region stå sammen. De økonomiske tidene som vår region opplever er dramatisk, og det er selvsagt at også dette går ut over trafikkgrunnlaget for dagens flytilbud.

På den andre siden finner vi Arbeiderpartiets Wenche Skorge, som forteller at formannskapet har gitt penger for å få enda flere flyruter til og fra Sola, til tross for at vi har en økonomisk situasjon og et trafikkgrunnlag som er dårligere enn mange andre sammenlignbare regioner. Hennes konklusjon er at byens politikere mangler kunnskaper innen elementær økonomisk teori. Vi kjenner visstnok ikke til markedslovene.

Wenche Skorge: Bakrus Stavanger 2016

Jeg er grunnleggende skeptisk til å bruke skattepenger på tiltak som er ment å påvirke markedskreftene på den måten som er nevnt her. Mitt utgangspunkt er at politikerne i hovedsak er svært uegnet til å forsøke å styre markedskreftene i den ene eller andre retningen, og at politikere i et makroperspektiv i det lange løp ødelegger mer enn de forbedrer ved en rekke tiltak som skal få fart på økonomien.

Hva saken gjelder

Derimot er jeg, etter å ha lest Skorges innlegg, blitt akutt bekymret for hennes grunnleggende ferdigheter innen lesning og skriving. Der hun leste at vi har ga midler til å få enda flere nye flyruter til en region som alt har for mange, leste jeg noe helt annet.

Som leser skal du få lov til å teste din lesekunnskap mot Skorges ved at jeg siterer fra det som sto i saken vi behandlet:

«Et av regionens viktige konkurransefortrinn er i ferd med å forvitre ved at direkteruter til internasjonale destinasjoner nedlegges. Årsaken er nedbemanninger og redusert vekst som har medført et betydelig fall i passasjertrafikken ved Stavanger Lufthavn Sola. […].



Med vekst og høy betalingsvilje i næringslivet har regionen vært attraktiv når det gjelder å tiltrekke seg nye ruter og flyselskaper. Det er derfor liten tradisjon for å tilby flyselskapene insentiver for å starte opp nye ruter. Andre steder har situasjonen vært en annen. Internasjonalt finnes det ulike eksempler på insentivordninger, bl.a. gjennom ruteutviklingsfond.



I en situasjon hvor Stavangerregionen ikke er like attraktiv som tidligere for oppstart av nye ruter, ser Ruteutviklingsforum en utvikling hvor flyselskapene i større grad stiller krav til regionen. På den bakgrunn er det behov for å skaffe seg oversikt og kunnskap om utviklingen på dette området og hvilket handlingsrom som finnes med utgangspunkt i EU regelverket.»

Kunnskap er poenget

Søken etter denne kunnskapen bevilget vi penger til. Søken etter løsninger på hvordan vi som region kan beholde et flytilbud som i alle fall Frp er svært opptatt av å beholde. Det var altså det Skorge ble så opprørt av. For Frp er det viktig å trygge flest mulig av de viktige flyrutene vi har på Sola. Det er viktig for næringslivet, og det er viktig for våre innbyggere. Så kan vi heller diskutere markedsøkonomi og markedsøkonomi, fru Blom.